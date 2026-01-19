Quién es Julio Pietro, el presunto tirador que le destruyó la pierna a una chica en Zárate
Un joven fue identificado tras el terrible episodio que dejó internada a Antonela A., con su pierna destrozada. La Policía lo busca intensamente.
Un violento ataque armado irrumpió en una fiesta privada en el barrio La Florida, Zárate, dejando un saldo de tres heridos. El episodio ocurrió cerca de las 5:20 de la madrugada del viernes 17 de enero en una quinta de Los Acacios II.
Según grabaciones de los invitados y testimonios, al menos dos sujetos irrumpieron en el predio y abrieron fuego contra uno de los presentes, efectuando una ráfaga de diez disparos que sembró el pánico entre los asistentes.
La peor de los damnificados fue una adolescente de 17 años identificada como Antonela A., quien se encuentra internada con una fractura expuesta de fémur. Debido a la gravedad, tras ser atendida inicialmente en el Hospital Virgen del Carmen de Zárate, fue derivada a un sanatorio de mayor complejidad en la Ciudad de Buenos Aires.
Quién es Julio Pietro, el presunto tirador de la fiesta de Zárate
Si bien las autoridades van detrás de dos personas, uno de los jóvenes ya habría sido identificado como Julio Pietro y es intensamente buscado por estas horas. Aunque no hay mayores detalles del muchacho que habría disparado a mansalva, se espera que las autoridades den con él en las próximas horas.
La palabra de los padres de la joven baleada
La madre de Antonella habló este lunes y pidió justicia por la adolescente de 17 años: "Mi hija se encuentra un poco mejor, ella está con un ataque de shock, eso sí, llora, no puede escuchar ambulancias, ruido de que tiren tiros, ni nada de eso", comenzó indicando.
Y añadió: "Acaba de salir de la segunda operación, pudieron extraer la bala, que eso es muy importante porque estaba en una zona peligrosa para su vida".
"Le dispararon en el fémur, le destrozaron la pierna, fueron dos balazos, fueron dos, uno pasó por la pierna derecha y solamente fue un raspón, en la izquierda sí tuvo daños y le destrozó la pierna", lamentó la mujer.
