Pinamar: dos jóvenes resultaron heridos tras un vuelco de un UTV en los médanos de La Frontera
Dos ocupantes de 16 y 19 años sufrieron lesiones leves al volcar sin casco ni protección en la zona de médanos; ambos están fuera de peligro.
Dos jóvenes de 16 y 19 años sufrieron heridas leves al volcar el UTV en el que circulaban por los médanos de La Frontera, en Pinamar, al comenzar el fin de semana largo. Personal de emergencia los asistió en el lugar y los trasladó al hospital municipal, donde confirmaron que ambos quedaron fuera de peligro.
Fuentes de la Agencia Noticias Argentinas indicaron que los ocupantes viajaban sin casco ni los elementos de protección obligatorios cuando se produjo el siniestro. El impacto les ocasionó golpes y cortes. Para la asistencia se desplegó un operativo en la franja costera que incluyó dos ambulancias, personal médico, efectivos policiales, integrantes de Seguridad en Playa y de la Guardia Urbana.
Desde el esquema sanitario precisaron que los recursos movilizados para la asistencia y la prevención integran las prestaciones financiadas mediante la EcoTasa, el tributo municipal que cubre este tipo de servicios en el destino turístico.
El episodio reavivó la atención sobre los controles en La Frontera, un sector con antecedentes de siniestros graves. En enero de 2026, Bastián Jerez, de 8 años, protagonizó un choque en esa zona y debió someterse a 17 cirugías. A partir de esos hechos, las autoridades implementaron restricciones para la circulación de camionetas 4x4 y UTV.
Con la temporada de verano cerca, las autoridades insistieron en la necesidad de respetar las normas de seguridad: usar casco y cinturón de seguridad y cumplir con los límites de ocupantes permitidos.
Los vuelcos de vehículos todoterreno como el UTV ocurrido en los médanos de La Frontera, en Pinamar, exponen un riesgo concreto: sus ocupantes pueden sufrir golpes y cortes, y las consecuencias se agravan cuando circulan sin casco ni los elementos de protección obligatorios. El episodio, que dejó a dos jóvenes de 16 y 19 años con lesiones leves y fuera de peligro tras ser trasladados al hospital municipal, se suma a los antecedentes de siniestros graves registrados en esa zona, donde en enero de 2026 un niño de 8 años debió atravesar 17 cirugías tras un choque y se implementaron restricciones para la circulación de camionetas 4x4 y UTV. Ante la proximidad de la temporada de verano, las autoridades reiteraron la importancia de respetar las normas de seguridad, entre ellas el uso de casco y cinturón de seguridad, además de los límites de ocupantes permitidos.
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