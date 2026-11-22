Los vuelcos de vehículos todoterreno como el UTV ocurrido en los médanos de La Frontera, en Pinamar, exponen un riesgo concreto: sus ocupantes pueden sufrir golpes y cortes, y las consecuencias se agravan cuando circulan sin casco ni los elementos de protección obligatorios. El episodio, que dejó a dos jóvenes de 16 y 19 años con lesiones leves y fuera de peligro tras ser trasladados al hospital municipal, se suma a los antecedentes de siniestros graves registrados en esa zona, donde en enero de 2026 un niño de 8 años debió atravesar 17 cirugías tras un choque y se implementaron restricciones para la circulación de camionetas 4x4 y UTV. Ante la proximidad de la temporada de verano, las autoridades reiteraron la importancia de respetar las normas de seguridad, entre ellas el uso de casco y cinturón de seguridad, además de los límites de ocupantes permitidos.