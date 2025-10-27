Mario Ishii arrasa en José C. Paz y estira su invicto político a 44 triunfos seguidos
El histórico intendente volvió a imponerse por más de 20 puntos en las elecciones y consolidó su dominio absoluto en el distrito, donde el peronismo nunca conoció la derrota bajo su conducción.
Mario Ishii lo hizo otra vez. El jefe comunal de José C. Paz logró un nuevo triunfo contundente en las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre, ampliando su impresionante récord político: con esta victoria, ya suma 44 comicios consecutivos ganados, una cifra inédita en la historia política reciente de la provincia de Buenos Aires.
La lista de Fuerza Patria, el espacio que lidera Ishii dentro del peronismo, obtuvo el 51,09% de los votos, superando por más de 20 puntos a la fuerza de La Libertad Avanza (LLA), que quedó relegada con un 31%.
Con más de 70 mil sufragios a su favor, José C. Paz se convirtió nuevamente en el bastión más sólido del oficialismo local, ratificando el fuerte arraigo del intendente en el electorado paceño. El resultado consolida a Ishii como una figura insoslayable del conurbano bonaerense, con una carrera política que ya trasciende los límites distritales.
Desde que asumió su primer mandato en 1999, el dirigente peronista no conoce la derrota en las urnas. Su capacidad para mantener una estructura política cohesionada, sumada a su cercanía con los vecinos y un discurso popular que combina gestión con identidad local, lo posicionan como un caso singular en la política argentina contemporánea.
En las elecciones de 2023 ya había sido reelecto con más del 52% de los votos, y ahora volvió a ampliar su diferencia, alcanzando una cifra que reafirma su liderazgo. Incluso en un contexto nacional adverso para el peronismo, José C. Paz se mantuvo como un enclave leal al histórico intendente.
Este dominio electoral ha despertado tanto admiración como debate dentro del arco político. Algunos analistas destacan su capacidad de sostener un vínculo directo con los sectores populares a lo largo de más de dos décadas, mientras que otros advierten que su liderazgo personalista explica buena parte del fenómeno paceño.
Con este nuevo triunfo, el intendente consolida una marca que pocos dirigentes pueden exhibir: 44 victorias consecutivas, sin haber perdido jamás una elección. Su nombre vuelve a quedar grabado en la historia política bonaerense como el intendente invicto de José C. Paz, un distrito que parece tener dueño en las urnas desde hace más de un cuarto de siglo.
