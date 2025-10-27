Mario Ishii arrasa en José C. Paz y estira su invicto político a 44 triunfos seguidos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ishiiargentina/status/1982792727541465480&partner=&hide_thread=false Agradezco eternamente a todos los compañeros de José C. Paz con los que venimos trabajando juntos desde hace años. Ayer obtuvimos una nueva victoria en las urnas. Los felicito por su incansable labor desde muy temprano en cada proceso electoral del distrito. pic.twitter.com/O1OgpLPWba — Mario Ishii (@ishiiargentina) October 27, 2025

Este dominio electoral ha despertado tanto admiración como debate dentro del arco político. Algunos analistas destacan su capacidad de sostener un vínculo directo con los sectores populares a lo largo de más de dos décadas, mientras que otros advierten que su liderazgo personalista explica buena parte del fenómeno paceño.

Con este nuevo triunfo, el intendente consolida una marca que pocos dirigentes pueden exhibir: 44 victorias consecutivas, sin haber perdido jamás una elección. Su nombre vuelve a quedar grabado en la historia política bonaerense como el intendente invicto de José C. Paz, un distrito que parece tener dueño en las urnas desde hace más de un cuarto de siglo.