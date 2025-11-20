Pasan a disponibilidad a mujer policía tiktotera por conducta "indecorosa": los escandalosos videos

Policia tiktokera

El documento indica también que “dicha conducta irregular e indecorosa de la oficial de mención, afecta notablemente el prestigio de la institución a la cual pertenece y, lejos de atentar contra la libertad de expresión, resulta a contrario sensu para preservar el orden y la tranquilidad pública como así también los principios rectores de la gestión de la Seguridad Publica plasmados en la Ley 5688”.