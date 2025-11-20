Pasan a disponibilidad a mujer policía tiktotera por conducta "indecorosa": los escandalosos videos
La joven Policía de la Ciudad enfrenta una causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público, luego que se viralizaran sus videos.
La jefatura de la Policía de la Ciudad decidió pasar a disponibilidad a una oficial tras la viralización de varios videos en los que aparece con uniforme policial en actitudes que fueron consideradas “indecorosas” por la fuerza, a la vez que se ordenó la intervención del departamento de Asuntos Internos para evaluar su situación.
La medida será provisoria hasta que se determine una sanción definitiva, aunque la resolución podría derivar en la exoneración de la agente, de acuerdo con los primeros trascendidos.
La oficial, identificada como Nicole Gabriela V., llevaba tres años en la fuerza y se encontraba bajo licencia médica. En los últimos días, comenzaron a circular en Instagram al menos cuatro videos compartidos por ella misma, donde aparece acompañada por otra mujer que no estaría vinculada a la fuerza; y ambas lucen los uniformes oficiales, lo que agrava la situación.
Según el informe interno difundido por la Policía de la Ciudad, en esas imágenes "se observa a dos femeninos jugando al pool, vistiendo el uniforme de esta Institución, sin ningún tipo de distintivo que logre individualizarlas, invitando a quien lo visualice, a comentar y realizar lo que pidan, siempre con una notoria actitud insinuante, haciendo un uso indebido de las prendas y equipo policial asignado”.
El documento indica también que “dicha conducta irregular e indecorosa de la oficial de mención, afecta notablemente el prestigio de la institución a la cual pertenece y, lejos de atentar contra la libertad de expresión, resulta a contrario sensu para preservar el orden y la tranquilidad pública como así también los principios rectores de la gestión de la Seguridad Publica plasmados en la Ley 5688”.
De esta manera, y luego de un escándalo que es viral, la joven quedará apartada de sus funciones, al menos momentáneamente, y en las próximas semanas se definirá su situación, aunque seguramente será exonerada.
