Una pelea de tránsito en Zárate terminó con un tiroteo entre un policía y dos hombres
Tras la violenta discusión, los tres resultaron heridos y uno de ellos tuvo que ser operado de urgencia.
Una pelea de tránsito a plena luz del día en el centro de la ciudad bonaerense de Zárate escaló a impensados niveles de violencia y culminó con un tiroteo entre un efectivo de la Policía Bonaerense y otros dos hombres. Los tres resultaron heridos, pero uno de los civiles quedó internado en estado reservado.
El brutal episodio ocurrió el martes cuando un subteniente de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Campana estaba franco de servicio, a bordo de su auto Fiat Uno transitando por la calle Rivadavia. Al llegar a la intersección con la avenida Anta, el agente protagonizó una acalorada discusión verbal con dos ocupantes de un Peugeot color negro por una maniobra imprudente que casi provoca en un choque.
Según la investigación, el Peugeot realizó maniobras peligrosas que incluyeron frenadas bruscas y encierros durante varios metros hasta que ambos vehículos llegaron a la esquina con la calle Almirante Brown. Fue entonces cuando, el relato policial, uno de los ocupantes del auto negro sacó un arma de fuego y disparó desde el interior del vehículo contra el policía, provocándole una herida en el hombro izquierdo.
El policía respondió el ataque con su arma reglamentaria e hirió al conductor del otro auto en el muslo derecho y al acompañante en un brazo y en la ingle derecha. Luego, se bajó del auto y logró reducirlos.
Tras el brutal tiroteo, los tres heridos fueron trasladados al hospital local. Fuentes policiales señalaron que uno de los civiles - no precisaron cuál de ellos - tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica y se encuentra en estado reservado.
La investigación del incidente quedó a cargo de la Comisaría 1era. de Zárate y, debido a que el hecho involucra a un efectivo de la Policía Bonaerense, intervino la Prefectura Naval Argentina. A su vez, el área de Asuntos Internos de la fuerza provincial inició su propia investigación. Tanto los vehículos, las prendas del oficial, como las armas implicadas - —incluido un revólver calibre .22 con numeración suprimida— fueron secuestradas para ser peritadas. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 7 de Zárate, bajo la dirección del fiscal Leonardo Blanco.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario