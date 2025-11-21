Una pelea de tránsito en Zárate terminó con un tiroteo entre un policía y dos hombres

La investigación del incidente quedó a cargo de la Comisaría 1era. de Zárate y, debido a que el hecho involucra a un efectivo de la Policía Bonaerense, intervino la Prefectura Naval Argentina. A su vez, el área de Asuntos Internos de la fuerza provincial inició su propia investigación. Tanto los vehículos, las prendas del oficial, como las armas implicadas - —incluido un revólver calibre .22 con numeración suprimida— fueron secuestradas para ser peritadas. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 7 de Zárate, bajo la dirección del fiscal Leonardo Blanco.

