Una nena fue atropellada por un patrullero en Neuquén y está grave

Fuentes fiscales informaron que la niña sufrió diversas fracturas y un politraumatismo grave. Debido a su estado grave tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, según diario Río Negro.

"Está muy grave, ayer tuvo cuatro paros cardíacos, tiene comprometidos sus pulmones, hoy le intervinieron en el quirófano por traumatismo de cráneo, hundimiento de cráneo y tienen que desinflamar el cerebro", indicó Javiera, madre de una nena que se encontraban junto a Catalina al momento del hecho.

Tras el impacto, vecinos del barrio se acercaron al lugar y encontraron a la nena inconsciente sobre la calle de tierra. La propia madre de la menor llegó segundos después, en estado de shock, mientras la agente que conducía el patrullero intentaba asistir a la menor, tal como se puede ver en el video difundido. La bicicleta de la nena quedó destrozada, tirada a un costado de la calle

Luego del hecho, vecinos se reunieron frente a la comisaría para pedir explicaciones a la Fiscalía y exigir medidas de seguridad.