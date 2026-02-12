San Valentín: el amor sale de paseo este fin de semana largo y estas son algunas propuestas para disfrutar

Eso sí, las localidades empiezan en $ 80.000 (sin contar el servicio) y pasan en seguida a $ 130.000 o $ 150.000 por plateas con visión restringida, así que quizás sea más romántico aprovechar que el dúo presenta su "Escenas Tour" también el viernes 13 de febrero, a la misma hora y en el mismo lugar.

Para los amantes de la gastronomía:

Negresco Bistró, el restaurante del Palladio Hotel Buenos Aires – MGallery Collection, ofrecerá una cena especial de cuatro pasos que incluye un aperitivo de bienvenida, entradas en formato degustación, platos principales y postres a elección.

Entre las opciones se destacan preparaciones como salmón rosado, cordero asado, ternera braseada o propuestas vegetarianas, acompañadas por vinos Salentein Numina Malbec. Para reservas se puede llamar al WhatsApp 11 3596-8870, o escribir a [email protected] o en sus redes sociales.

Bochinche se pone romántico. Es un restaurante de comida italiana que abrió hace muy poco en Chacarita y para este sábado ofrece una cena de cuatro pasos por San Valentín, y que el resto del año promete ser un "relajado, sin poses, donde la pasta se haga en el local todos los días y se coma bien", como explicó Gaspar Natiello, chef y socio fundador.

bochinche cena san valentin

La propuesta está en su Instagram -cuesta $ 90.000 y es con reserva- incluye pastas con pesto, amatriciana o pomodoro, y con combinaciones de perfil más actual y expresivo, entre ellas oliva, anchoa, ajo y peperoncino, o cerdo y langostinos. También hay un apartado dulce donde se recuperan los huevos quimbo o la torta chajá, revisitadas desde una mirada actual, sin resignar su carácter original.

Marta, de Marta Wajda, ofrece una cena de cinco pasos para compartir, que empieza con higos, piparra en vinagre y boquerones; sigue con tomate confitado, sandía, aceite de limón y shiso; suma corazón de pollo con cereza, marsala, pistacho, radicchio y naan; pasa por pesca en hojas de uva con uvas verdes al vino blanco y pilaf; y cierra con marshmallow, mandarina en almíbar y granita de limón.

La cena tiene un valor de $ 60.000 por persona, y la reserva se puede hacer vía WhatsApp: 11 7059-3621 o en Instagram: @marta.restaurante. El local queda en Virrey Avilés 3488, en Colegiales.

marta wajda

Las Violetas, ese clásico porteño de todos los tiempos, también se puso a tono con el Día de los Enamorados, y propone un menú de tres tiempos en su salón histórico, con alternativas por paso: en entradas hay combinaciones como jamón crudo con melón o bruschettas de vegetales y brie; en principales alterna pescado o carne, y suma vino, brindis, café y souvenir.

las violetas

Además ofrecen bombones artesanales para obsequiar en su confitería, un ícono de Almagro en la Avenida Rivadavia 3899. El valor de la velada es de $ 60.000 por persona y se toman reservas vía WhatsApp 11 4958-7387, o en Instagram: @lasvioletasconfiteriaok