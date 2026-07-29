Quiénes iban a bordo del helicóptero que se estrelló en San Juan
Entre los siete ocupantes, hay cuatro altos mandos de las fuerzas de seguridad y Bomberos. Las autoridades intentan dar con el vehículo tras la tragedia.
Una jornada dramática se vive este miércoles en la provincia de San Juan. Un helicóptero (matrícula LV-KGR) que trasladaba a autoridades provinciales y especialistas en la lucha contra incendios forestales se estrelló en el sector norte del Parque Provincial Ischigualasto, en el departamento Valle Fértil.
Tras perderse el contacto con la aeronave, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate. Horas más tarde, la nave fue divisada mediante un sobrevuelo en la zona conocida como Quebrada de la Chilca —cerca del circuito Los Arrieros—, a unos 8 kilómetros fuera del área turística habitual.
Quiénes iban a bordo del helicóptero que se estrelló en San Juan
Entre los ocupantes del helicóptero se encuentran altos mandos de la fuerza provincial y de emergencia, como el subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el director de Protección Civil, Carlos Heredia; y el subjefe de Bomberos, Jorge Carabajal, junto a personal técnico de la instrucción.
Operativo contrarreloj y terreno adverso
Las tareas de asistencia avanzan con severas complicaciones debido a las características del terreno y las condiciones climáticas. El área donde se localizó la aeronave presenta rocas de gran tamaño, vegetación tupida y una densa capa de niebla que dificulta el tránsito.
"La única forma de aproximación es mediante vehículos 4x4 y luego completando largos tramos a pie", explicaron voceros de los equipos de respuesta.
En el despliegue participan efectivos de la Policía de San Juan, Gendarmería Nacional, Bomberos, ambulancias y personal especializado en alta montaña. Para apoyar las comunicaciones en la zona agreste, la administración de Ischigualasto puso a disposición una antena Starlink de emergencia.
Suspensión total de actividades turísticas
Ante el despliegue del operativo y para garantizar que las unidades de rescate trabajen sin interferencias, las autoridades dispusieron el cierre preventivo del Parque Provincial Ischigualasto durante todo el día.
En la portada del predio se colocó cartelería informando a los visitantes que, por razones de fuerza mayor, quedaban canceladas tanto las excursiones diurnas como la clásica caminata nocturna de Luna Llena.
Se aguardan partes oficiales emitidos por el Ministerio de Seguridad provincial a medida que las patrullas terrestres logren el contacto directo con la tripulación.
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