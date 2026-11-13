Alerta en Estados Unidos: cuándo fueron las únicas dos veces en las que se suspendieron los vuelos nacionales
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos sorprendió este viernes al cancelar todos los vuelos nacionales por "circunstancias riesgosas".
El tráfico aéreo dentro de Estados Unidos quedó completamente paralizado luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) emitiera una alerta oficial ordenando la suspensión de todos los vuelos nacionales. La medida entró en vigencia sin un plazo estimado de reanudación y generó incertidumbre en el sector aerocomercial.
Según el comunicado difundido por el organismo regulador, la determinación responde a "circunstancias extraordinarias" y se adoptó "por razones de seguridad".
Si bien en un primer momento el Gobierno norteamericano evitó brindar detalles precisos sobre el origen de la crisis, el secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó a través de sus redes sociales que la medida responde a un grave problema de comunicaciones que afecta a los Centros de Control de Tráfico Aéreo, agregando que los técnicos de la agencia ya trabajan para investigar y resolver la falla. Por su parte, la FAA aclaró que los vuelos internacionales serán gestionados caso por caso.
Cuándo fueron las únicas dos veces en las que Estados Unidos suspendió todos sus vuelos nacionales
La interrupción total de los vuelos domésticos representa un hecho excepcional en la historia aeronáutica estadounidense, que en las últimas décadas solo atravesó dos episodios similares:
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11 de enero de 2023: La propia FAA ordenó frenar todos los despegues nacionales durante cerca de dos horas a raíz de una falla técnica masiva en el sistema NOTAM (Notice to Air Missions), la plataforma encargada de advertir a las tripulaciones sobre posibles riesgos o modificaciones en las rutas aéreas.
11 de septiembre de 2001: En medio de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas, el gobierno de Estados Unidos dispuso el cierre absoluto de su espacio aéreo por varios días, obligando a aterrizar de inmediato a todos los vuelos comerciales que estaban en el aire y cancelando cualquier salida civil.
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