Estados Unidos reanudó sus vuelos nacionales tras cuatro horas de suspensión: descartaron un ataque terrorista
Las autoridades descartaron un ataque terrorista y aseguraron que el público nunca estuvo en peligro, aunque la medida provocó miles de demoras y cancelaciones.
Este viernes, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó la suspensión total de todos los vuelos nacionales "hasta nuevo aviso", invocando "circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad", sin detallar en un primer momento el origen específico de la medida.
Con el correr de las horas, las autoridades estadounidenses llevaron tranquilidad al anunciar que se reanudaron los despegues en todo el país y tras afirmar que no existió peligro para la población y descartar de plano que el episodio respondiera a un hecho terrorista.
Más allá de las aclaraciones oficiales sobre la seguridad, el freno operativo provocó miles de retrasos y cancelaciones en todo el país, generando un efecto dominó en la programación de las aerolíneas.
Cuándo fueron las únicas dos veces en las que Estados Unidos suspendió todos sus vuelos nacionales
La interrupción total de los vuelos domésticos de este viernes representa un hecho excepcional en la historia aeronáutica estadounidense, que en las últimas décadas solo atravesó dos episodios similares:
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11 de enero de 2023: La propia FAA ordenó frenar todos los despegues nacionales durante cerca de dos horas a raíz de una falla técnica masiva en el sistema NOTAM (Notice to Air Missions), la plataforma encargada de advertir a las tripulaciones sobre posibles riesgos o modificaciones en las rutas aéreas.
11 de septiembre de 2001: En medio de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas, el gobierno de Estados Unidos dispuso el cierre absoluto de su espacio aéreo por varios días, obligando a aterrizar de inmediato a todos los vuelos comerciales que estaban en el aire y cancelando cualquier salida civil.
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