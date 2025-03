¿Quiénes son las hermanitas que desaparecieron durante el temporal de Bahía Blanca?

Embed - BAHÍA BLANCA: DESESPERADA BÚSQUEDA de dos HERMANAS de 1 y 5 años

La familia Hecker había salido el viernes desde Bahía Blanca con destino a Mayor Buratovich, un pequeño pueblo del partido de Villarino, para resguardarse del temporal que se avecinaba. Sin embargo, el auto que conducía Andrés Hecker fue arrastrado por la corriente tras el desborde de la Ruta 3.

Noelia Haag, hermana de la madre de las menores, relató el dramático suceso. La mujer explicó que la familia quedó atrapada por la gran cantidad de agua que había ingresado al vehículo, por lo que decidieron trasladarse a una combi ubicada a unos metros.

“Ellos hicieron ese trasbordo desde su vehículo hasta la combi porque dentro del auto el agua ya era mucha. Entonces decidieron pasarse a la combi. Pero cuando se estaban subiendo vino más agua con más fuerza y los arrastró a todos”, relató Haag.

Publicacion del tio de las menores desaparecidas en Bahia Blanca.jpg

La madre de las niñas fue arrastrada por la corriente y, según Noelia, “terminó detrás de un desarmadero” mientras el temporal seguía en su punto más fuerte. “Se encontró a un hombre que la auxilió y le pasó un teléfono para que ella pudiera avisar de la situación”, explicó la mujer.

Noelia contó que su hermana se comunicó con su madre alrededor de las 11 de la mañana del viernes para informarle sobre la situación. “A las 14, mi mamá llamó a ese mismo número porque mi hermana estuvo con el hombre hasta que la fueron a rescatar. A ella recién ayer por la tarde la llevaron a un centro de bomberos”, relató.

El reencuentro con su pareja ocurrió en el centro de bomberos, donde ambos fueron rescatados. En ese momento se enteraron de que no había noticias ni del chofer de la combi, Rubén Zalazar, ni de sus dos hijas.

Haag aseguró que las autoridades municipales le informaron que una avioneta había localizado la combi de Andreani en la que viajaba la familia, pero debido al volumen de agua, nadie había podido bajar a confirmar si Pilar y Delfina estaban allí.

Temporal Bahia Blanca.jpg

De acuerdo con el comunicado de Fernando Hecker, lo último que se supo es que Delfina fue arrastrada por la corriente durante el temporal, mientras que Pilar se encontraba refugiada en el techo del vehículo que viajaba de Viedma a Bahía Blanca y quedó varado en la zona de “El Cholo”.

“En esa parte hay cámaras y nos gustaría verlas, porque no llegan tantas informaciones falsas que ya no sabemos qué pensar. Sabemos que no hay luz, que parte de la gente está incomunicada, pero tenemos fe en que ellas están en algún lado y que vamos a tener alguna información positiva de las nenas”, expresó la tía de las niñas.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, indicó este sábado por la mañana que la búsqueda de las hermanas sigue en marcha. “Estuvieron recorriendo los centros de evacuación para ver si las encontraban. No hay novedades”, informó.

Fernando Hecker, tío de las desaparecidas, agregó: “Cualquier información comunicarse a mi celular 291-5737014 o a los números ya mencionados. Solo pido que compartan por favor”.