Quiénes son los cinco detenidos por el femicidio de la docente Nancy Godoy

Los demás imputados y la situación judicial

El tercer acusado como coautor material del homicidio es Nahuel Rojas, pareja de Rosa Leguizamón, quien inicialmente había sido aprehendido por encubrimiento debido a contradicciones en sus declaraciones pero cuya situación procesal fue agravada por los investigadores. Por su parte, Rosa Leguizamón es la única mujer imputada en la causa bajo los cargos de homicidio simple en calidad de coautora, señalada por ser una de las últimas personas que vio a la víctima y por supuestas contradicciones sobre un viaje a Sauce.