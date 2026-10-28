Quiénes son los cinco detenidos por el femicidio de la docente Nancy Godoy
Cuatro de los sospechosos están imputados por el crimen de la maestra rural hallada sin vida en un potrero de Esquina, mientras que el restante permanece arrestado por falso testimonio.
La investigación por el femicidio de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años que fue encontrada muerta este miércoles en un viejo potrero del paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina, tras permanecer desaparecida desde el 7 de octubre, derivó en la detención de cinco personas por disposición de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González. La Justicia dictó la prisión preventiva para todos los sospechosos mientras se aguardan los resultados de las pericias sobre los elementos secuestrados.
El principal acusado es Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí y lugar donde funcionaba la Escuela Rural N° 626 en la que Godoy trabajaba como directora suplente, quien quedó imputado como coautor del femicidio tras ser ubicado en una tapera cercana a la escuela donde se hallaron prendas quemadas. Junto a él se encuentra detenido Felipe Dionisio Sandoval, también capataz vinculado al establecimiento rural y señalado con la misma calificación legal por parte del Ministerio Público Fiscal.
Los demás imputados y la situación judicial
El tercer acusado como coautor material del homicidio es Nahuel Rojas, pareja de Rosa Leguizamón, quien inicialmente había sido aprehendido por encubrimiento debido a contradicciones en sus declaraciones pero cuya situación procesal fue agravada por los investigadores. Por su parte, Rosa Leguizamón es la única mujer imputada en la causa bajo los cargos de homicidio simple en calidad de coautora, señalada por ser una de las últimas personas que vio a la víctima y por supuestas contradicciones sobre un viaje a Sauce.
El quinto involucrado es Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural que a diferencia de los demás no está acusado por el crimen sino por falso testimonio, luego de haberse retractado de una declaración inicial en la que aseguraba conocer el destino del cuerpo. En su vivienda se secuestraron elementos con manchas rojizas que ahora son sometidos a peritajes científicos para determinar su vinculación con el caso.
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