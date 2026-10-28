Caso Nancy Godoy: un bolso, un testigo y la pista clave para encontrar el cuerpo
Los restos de la docente fueron hallados a unos 15 kilómetros de la escuela en la que trabajaba. El aporte de un testigo fue determinante.
El hallazgo del cuerpo de Nancy Godoy, la docente de 52 años que era buscada desde el 6 de octubre en Esquina, Corrientes, abrió una nueva etapa en la investigación por el femicidio. Un testigo que declaró en las últimas horas aportó información clave para localizar los restos y a cinco metros del cadáver se encontró un bolso.
El aporte del testigo fue determinante para llegar hasta el lugar donde estaba el cuerpo de la docente, el cual fue encontrado semisumergido en un bañado, a unos 15 kilómetros de la Escuela N° 626, donde la víctima había asumido como directora.
La identidad del testigo comenzó a cobrar relevancia en la causa por su participación en la búsqueda y por las condiciones que habría planteado para colaborar con la búsqueda. Aunque todavía no se confirmó su identificación, una de las versiones señala que podría tratarse de Joaquín Leguizamón, uno de los primeros peones detenidos que luego quedó en libertad.
Las llamativas condiciones que puso el testigo
Según trascendió, cuando se ofreció a colaborar con la búsqueda del cuerpo de Nancy, exigió que estuviera presente personal de la Fiscalía. Su postura dejó entrever que no confiaba plenamente en la Policía.
El pedido de resguardo se produce después de que se conocieran denuncias por presuntos apremios ilegales, golpizas y torturas contra los dos primeros peones detenidos en el marco de la investigación. Según esas presentaciones, los efectivos habrían ejercido extrema violencia para conseguir una confesión.
Los hombres involucrados fueron Leguizamón, quien posteriormente recuperó la libertad, y Ezequiel Bordón, que continúa detenido e imputado por falso testimonio. Este último fue quien aseguró que Nancy estaba muerta y que su cuerpo se encontraba en un bañado.
Un bolso a cinco metros del cuerpo de Nancy Godoy
El cadáver fue encontrado en un sector de difícil acceso, con zonas anegadas y modificaciones en el terreno producto de las lluvias y las condiciones climáticas que afectaron a la región. La vegetación y el paso de la fauna también forman parte de las dificultades en los rastreos.
A pocos metros de los restos se encontró un bolso que podría convertirse en una pieza importante para reconstruir qué pasó. Por el momento, no trascendieron detalles sobre su contenido ni sobre la existencia de elementos que permitan vincularlo directamente con la víctima o con el crimen.
La Justicia confirmó el hallazgo, aunque no difundió información detallada sobre las condiciones en las que fue encontrado el cadáver. El estado de conservación de los restos será determinante para establecer qué pericias pueden realizarse y qué evidencias todavía es posible recuperar.
La autopsia, clave para determinar cómo y cuándo murió Nancy Godoy
Después de 22 días desde el último contacto que la familia reconoce como auténtico, los resultados de la autopsia serán fundamentales para avanzar en el expediente. El examen forense deberá establecer las causas de la muerte y aportar elementos para determinar cuándo ocurrió, además de identificar lesiones u otros indicios de violencia.
La causa se investiga como femicidio y todavía quedan varias preguntas por responder: si el lugar donde apareció el cuerpo fue también el escenario del crimen, si hubo una planificación previa y cuál habría sido el móvil del femicidio.
Entre las hipótesis que deberán analizarse está la posible relación entre el crimen y las denuncias que Nancy había realizado sobre la escuela donde trabajaba. Sin embargo, por el momento no hay elementos concluyentes que permitan confirmar esa conexión.
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