Caso Nancy Godoy: un bolso, un testigo y la pista clave para encontrar el cuerpo

Los hombres involucrados fueron Leguizamón, quien posteriormente recuperó la libertad, y Ezequiel Bordón, que continúa detenido e imputado por falso testimonio. Este último fue quien aseguró que Nancy estaba muerta y que su cuerpo se encontraba en un bañado.

Un bolso a cinco metros del cuerpo de Nancy Godoy

Operativo de búsqueda de Nancy Godoy en Corrientes.

El cadáver fue encontrado en un sector de difícil acceso, con zonas anegadas y modificaciones en el terreno producto de las lluvias y las condiciones climáticas que afectaron a la región. La vegetación y el paso de la fauna también forman parte de las dificultades en los rastreos.

A pocos metros de los restos se encontró un bolso que podría convertirse en una pieza importante para reconstruir qué pasó. Por el momento, no trascendieron detalles sobre su contenido ni sobre la existencia de elementos que permitan vincularlo directamente con la víctima o con el crimen.

La Justicia confirmó el hallazgo, aunque no difundió información detallada sobre las condiciones en las que fue encontrado el cadáver. El estado de conservación de los restos será determinante para establecer qué pericias pueden realizarse y qué evidencias todavía es posible recuperar.

La autopsia, clave para determinar cómo y cuándo murió Nancy Godoy

Después de 22 días desde el último contacto que la familia reconoce como auténtico, los resultados de la autopsia serán fundamentales para avanzar en el expediente. El examen forense deberá establecer las causas de la muerte y aportar elementos para determinar cuándo ocurrió, además de identificar lesiones u otros indicios de violencia.

La causa se investiga como femicidio y todavía quedan varias preguntas por responder: si el lugar donde apareció el cuerpo fue también el escenario del crimen, si hubo una planificación previa y cuál habría sido el móvil del femicidio.

Entre las hipótesis que deberán analizarse está la posible relación entre el crimen y las denuncias que Nancy había realizado sobre la escuela donde trabajaba. Sin embargo, por el momento no hay elementos concluyentes que permitan confirmar esa conexión.