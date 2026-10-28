Cronología del caso Nancy Godoy, la docente hallada muerta en Corrientes

• 14 de octubre: un capataz de la estancia El Curupí le avisa a Rosa que no tenían novedades de Nancy. La mujer le pide a su marido que vaya a la escuela. Cuando llegan, la luz estaba prendida pero no había rastros de la docente. Rosa consigue el número de Alejandra, nuera de la docente y le avisa.

• 15 de octubre: Nahuel Rojas, otro de los detenidos, ingresa a la escuela, graba un video y comprueba que Nancy no está. Adán, hijo de la docente, radica formalmente la denuncia por desaparición. Se inicia la investigación a cargo de la Comisaría de Pueblo Libertador y de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina.

• 16 y 17 de octubre: la Policía de Corrientes despliega un fuerte operativo de rastrillaje en zonas rurales con más de 80 efectivos, perros entrenados, caballos y drones. En paralelo, se revisaron cámaras de seguridad en la ciudad de Esquina.

• 19 de octubre: como parte de los primeros allanamientos en la zona, se encuentran cuchillos con manchas de sangre y prendas de vestir. Joaquín Leguizamón y Ezequiel Bordón, peones que participaban del traslado de la docente, son indagados y demorados.

• 20 a 22 de octubre: en una propiedad vinculada a Rosa Leguizamón en la localidad de Sauce se incauta una campera negra y alpargatas que serían de la docente.

Captura de TV mejorada con IA

• 23 de octubre: tras el análisis del material probatorio y la inconsistencia en los testimonios, el Ministerio Público Fiscal cambia la caratula de búsqueda de persona a investigación por femicidio. El juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos dicta la prisión preventiva para Rosa Leguizamón, su marido Nahuel Rojas, el capataz Irineo Zarza y Dionisio Sandoval.

• 25 y 26 de octubre: en una tapera donde residía Irineo Zarza, un capataz de la estancia El Curupí, los efectivos encuentran prendas de vestir parcialmente quemadas.

• 28 de octubre: durante los operativos de rastrillaje en las inmediaciones de la zona rural de Esquina, la Policía de Corrientes encuentra el cuerpo sin vida de Nancy Godoy.