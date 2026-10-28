Cronología del caso Nancy Godoy, la docente hallada muerta en Corrientes
El cuerpo de la docente fue encontrado en el departamento de Esquina, a pocos kilómetros de la escuela en la que trabajaba.
El cuerpo de Nancy Godoy fue encontrado este miércoles en el departamento de Esquina, provincia de Corrientes, a uno 15 kilómetros de la Escuela Rural N°626 donde había asumido como directora. La docente estaba desaparecida desde el 6 de octubre, cuando salió de su casa rumbo al establecimiento educativo. Qué ocurrió durante estos 22 días.
Cronología del caso Nancy Godoy, día por día
• 6 de octubre: Nancy Godoy salió de su domicilio en horas de la mañana rumbo a la estancia El Curupí, desde donde peones la llevaban a caballo hasta la escuela. Su traslado habitual implicaba atravesar zonas de difícil acceso, lo que demandaba entre dos y tres horas. La docente le envió un audio a su nuera Alejandra para avisarle que había llegado a la estancia y que estaba esperando la ayuda de los puesteros locales.
• 7 de octubre: a las 20.34, Sebastián, uno de los hijos de Nancy, recibe un mensaje desde el celular de su madre con un breve mensaje que indicaba que estaba bien. Es el último contacto con su familia.
• 8 de octubre: transcurren los siguientes días sin novedades. Inicialmente, la familia atribuyó la falta de contacto y de su regreso a las inclemencias climáticas, los caminos anegados en la zona de bañados y la escasa señal de telefonía.
• 9 de octubre: según Rosa Leguizamón, una de las detenidas, se acercó a la escuela a avisarle a Nancy que se iba a Sauce a una fiesta junto a su esposo Nahuel Rojas y su hermano Joaquín Leguizamón. La maestra le habría dicho que se quedaba porque había tormenta.
• 14 de octubre: un capataz de la estancia El Curupí le avisa a Rosa que no tenían novedades de Nancy. La mujer le pide a su marido que vaya a la escuela. Cuando llegan, la luz estaba prendida pero no había rastros de la docente. Rosa consigue el número de Alejandra, nuera de la docente y le avisa.
• 15 de octubre: Nahuel Rojas, otro de los detenidos, ingresa a la escuela, graba un video y comprueba que Nancy no está. Adán, hijo de la docente, radica formalmente la denuncia por desaparición. Se inicia la investigación a cargo de la Comisaría de Pueblo Libertador y de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina.
• 16 y 17 de octubre: la Policía de Corrientes despliega un fuerte operativo de rastrillaje en zonas rurales con más de 80 efectivos, perros entrenados, caballos y drones. En paralelo, se revisaron cámaras de seguridad en la ciudad de Esquina.
• 19 de octubre: como parte de los primeros allanamientos en la zona, se encuentran cuchillos con manchas de sangre y prendas de vestir. Joaquín Leguizamón y Ezequiel Bordón, peones que participaban del traslado de la docente, son indagados y demorados.
• 20 a 22 de octubre: en una propiedad vinculada a Rosa Leguizamón en la localidad de Sauce se incauta una campera negra y alpargatas que serían de la docente.
• 23 de octubre: tras el análisis del material probatorio y la inconsistencia en los testimonios, el Ministerio Público Fiscal cambia la caratula de búsqueda de persona a investigación por femicidio. El juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos dicta la prisión preventiva para Rosa Leguizamón, su marido Nahuel Rojas, el capataz Irineo Zarza y Dionisio Sandoval.
• 25 y 26 de octubre: en una tapera donde residía Irineo Zarza, un capataz de la estancia El Curupí, los efectivos encuentran prendas de vestir parcialmente quemadas.
• 28 de octubre: durante los operativos de rastrillaje en las inmediaciones de la zona rural de Esquina, la Policía de Corrientes encuentra el cuerpo sin vida de Nancy Godoy.
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