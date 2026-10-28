Dónde encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente que estaba desaparecida en Corrientes
Tras 19 días de búsqueda, las autoridades hallaron sin vida a la directora de una escuela rural en Esquina. Los cinco detenidos por el crimen de Nancy Godoy.
Las fuerzas de seguridad y el personal del Poder Judicial encontraron este miércoles el cuerpo sin vida de Nancy Godoy, la docente de 52 años que se encontraba desaparecida desde hacía 19 días en la provincia de Corrientes. El hallazgo se produjo durante los intensos rastrillajes concentrados en la zona rural del departamento de Esquina.
Cómo fue la desaparición de la docente rural
La educadora se había comunicado por última vez con su familia el pasado 7 de octubre mediante un mensaje de WhatsApp enviado desde el establecimiento educativo, enclavado en una estancia de 12.000 hectáreas. Debía regresar a su casa en el acceso sur de Esquina el viernes 9, pero debido al mal tiempo y a las fuertes lluvias que hacían intransitable el trayecto hacia el casco principal, era habitual que se quedara en la escuela.
Los rastrillajes se realizaron específicamente en las inmediaciones de la estancia El Curupí, donde la víctima se desempeñaba como directora de la Escuela N° 626 del paraje El Malezal. Su cuerpo fue hallazo a 15 kilómetros del lugar.
Tras el fin de semana largo por el feriado del 12 de octubre y al iniciar la semana siguiente sin ningún tipo de comunicación, su hijo Sebastián radicó la denuncia formal por la desaparición el jueves 15 de octubre.
Quiénes son los cinco detenidos por el femicidio
El avance de las actuaciones judiciales derivó en la detención de cinco personas vinculadas al establecimiento rural. El juez de Garantías de la jurisdicción, Gustavo Vallejos, definió las siguientes imputaciones procesales:
- Ireneo Antonio Zarza y Felipe Dionisio Sandoval: se les dictó la prisión preventiva como presuntos autores materiales del delito de femicidio. Durante los procedimientos, los efectivos hallaron prendas quemadas y un bozal en la tapera que utilizaba Zarza (capataz del lugar), ubicada a tan solo 150 metros de la escuela donde trabajaba Godoy.
- Sergio Nahuel Rojas: el puestero de la estancia fue procesado en calidad de coautor de femicidio.
- Rosa Leguizamón: pareja de Rojas, se encuentra acusada bajo la figura de homicidio simple en calidad de autora.
- Ernesto Ezequiel Bordón: el peón del lugar está imputado por el delito de falso testimonio. Fue el primer involucrado en señalar en sede policial a dos trabajadores rurales como autores del crimen, aunque su defensa legal denunció posteriormente que dicha exposición se produjo bajo supuestos apremios ilegales infligidos por efectivos de la policía provincial.
Con la confirmación del trágico desenlace, la Fiscalía de Investigación se encuentra instruyendo las diligencias periciales de rigor y coordinando el traslado de los restos de la docente para la realización de la correspondiente autopsia, la cual será clave para determinar la causa de la muerte.
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