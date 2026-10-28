Dónde encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente que estaba desaparecida en Corrientes

Cómo fue la desaparición de la docente rural

La educadora se había comunicado por última vez con su familia el pasado 7 de octubre mediante un mensaje de WhatsApp enviado desde el establecimiento educativo, enclavado en una estancia de 12.000 hectáreas. Debía regresar a su casa en el acceso sur de Esquina el viernes 9, pero debido al mal tiempo y a las fuertes lluvias que hacían intransitable el trayecto hacia el casco principal, era habitual que se quedara en la escuela.