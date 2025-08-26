Quilmes: ladrones golpearon a una empleada durante un asalto en una heladería
La violenta escena quedó grabada por las cámaras de seguridad del lugar. Se llevaron la recaudación del día.
Dos delincuentes asaltaron una heladería en Quilmes, golpearon a una empleada y huyeron con la recaudación; todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.
El violento hecho ocurrió cerca de las 22 del sábado, cuando dos malhechores ingresaron al local de la cadena Vanshelato, ubicada en Brandsen 453, en pleno centro de la localidad del sur bonaerense. Atacaron a una joven que se encontraba trabajando y amenazaron a los clientes presentes en el lugar.
Finalmente, se llevaron la recaudación y algunos objetos de valor antes de escapar. Al poco tiempo, llegó la Policía de la Provincia de Buenos Aires y comenzó a revisar las cámaras de seguridad del local, que grabaron toda la escena, y de comercios cercanos con el objetivo de identificar a los responsables.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía local, que ya trabaja para dar con los delincuentes.
De cacería en Lanús: tres delincuentes buscaban a su próxima víctima para robarle el auto
A partir de esta semana la Policía bonaerense cuenta con un video como prueba crucial del modo en que opera una banda de delincuentes que roba autos y camionetas en Lanús, provincia de Buenos Aires. En la grabación, que se volvió viral en las últimas horas, se ve cómo los ladrones merodean por la calle buscando víctimas distraídas.
En el minuto en que una persona decide estacionar su vehículo en la calle, o bien subirse al mismo para retirarse, la banda de jóvenes rodea el vehículo y obligan a su dueño a bajarse. El caso que se volvió viral fue el de una mujer que intentó estacionar su auto en una calle de Lanús y fue víctima de la inseguridad.
Se presume que los tres delincuentes son menores de edad, y en el video se ve que caminan juntos, bien vestidos y con la apariencia de ser tan sólo un grupo de amigos que pasea por la calle. Pero apenas la víctima acercó su auto al cordón de la vereda los jóvenes se abalanzaron sobre ella.
En cuestión de segundos lograron llevarse el auto dejando a la víctima parada en la calle. El episodio viral sucedió el 21 de agosto pasado, cerca de las 20.18, pero por el momento no se sabe dónde están escondidos los ladrones, que podrían haber perpetrado robos similares al registrado en cámara, según informó el canal C5N.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario