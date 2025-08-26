Feriados: la fecha clave de agosto que dará un fin de semana largo extra
Miles de empleados tendrán la oportunidad de aprovechar un fin de semana extra largo de 3 días antes de que agosto llegue a su fin.
En agosto de 2025, miles de argentinos podrán disfrutar de un fin de semana largo adicional gracias al feriado decretado para el viernes 29 de agosto. Esta fecha clave llega justo antes de que termine el mes y representa una oportunidad extra de descanso para quienes residen en ciertas localidades de la provincia de Buenos Aires.
Este nuevo feriado se suma al ya establecido el viernes 15 de agosto, que junto al feriado nacional del domingo 17, formó un fin de semana largo en todo el país en conmemoración al paso a la inmortalidad del General José de San Martín.
La intención del Gobierno Nacional con estas medidas es fomentar el turismo interno y brindar más días de descanso para los trabajadores argentinos, impulsando así la actividad económica y cultural durante agosto.
El feriado del 29 de agosto: quiénes no trabajan
El feriado del 29 de agosto no será de alcance nacional, sino que se aplicará exclusivamente en determinadas localidades dentro de la provincia de Buenos Aires. Esto significa que solo los habitantes de esos municipios tendrán día libre y podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días.
Esta medida responde a necesidades específicas de esas regiones y busca promover actividades turísticas, recreativas y culturales a nivel local. Para quienes vivan fuera de estas zonas, el viernes 29 será un día laborable habitual.
Es fundamental que los trabajadores consulten los calendarios oficiales de su municipio para confirmar si este día será feriado en su lugar de residencia y así planificar con anticipación sus actividades o descanso. De esta manera, el feriado regional del 29 de agosto se convierte en una oportunidad para recargar energías antes de cerrar el mes y seguir impulsando la economía local mediante el turismo y la cultura.
Calendario de feriados 2025
Feriados inamovibles 2025
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
- 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural.
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
