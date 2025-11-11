Quilmes: se escondieron en un contenedor, entraron a un comercio y robaron hasta las milanesas
Cuatro delincuentes ingresaron al local, redujeron a la empleada y se llevaron de todo en menos de un minuto. Ocurrió en Quilmes y quedó todo filmado.
En menos de un minuto, cuatro delincuentes ingresaron a robar a un comercio en el partido bonaerense de Quilmes, redujeron a la empleada y se robaron todo lo que encontraron a su paso, incluyendo varios kilos de milanesas y una balanza digital.
El hecho de inseguridad ocurrió el martes de la semana pasada, a las 14.24 en una granja y pescadería ubicada en la esquina de las calles San Martín y Paso, a dos cuadras de una departamental de policía y a cuatro cuadras de la Jefatura Departamental de Seguridad de Quilmes.
Toda la secuencia delictiva comenzó con una escena insólita donde se ve a dos de los delincuentes escondidos dentro de un contenedor de basura junto a un tercero vigilando el movimiento del local desde la vereda de enfrente. Luego, se suma un cuarto integrante de la banda que merodeaba por la zona.
Una vez dentro del local, dos de los delincuentes totalmente encapuchados accedieron a la parte trasera del negocio, donde se encontraba Karen, víctima del robo. “Fue todo en un minuto”, expresó la mujer.
Mientras tanto, otro de los ladrones se concentró en arrebatar todo lo que encontraba en el mostrador, incluyendo una balanza digital y una bandeja con diez kilos de milanesa de carne, además de la recaudación del día.
“Fue un momento horrible, encontrarme con cuatro malvivientes acá adentro y que se lleven todo lo que habíamos trabajado ese día, la balanza, que es nuestra herramienta de trabajo, los celulares, una bandeja grande con diez kilos de milanesas de carne, mi mochila con todos los documentos...”, expresó indignada en diálogo con A24.
Las cámaras de seguridad ubicadas dentro y fuera del comercio determinaron que todo el robo se llevó a cabo en apenas 40 segundos.
Luego del hecho, los delincuentes se retiraron, cerraron la puerta del local y escaparon por la calle Paso en dirección al Palacio Municipal, para luego subirse a un auto. "Una patrulla urbana pasó en ese momento y seguramente los vio. Les grité y les hice seña, pero no hicieron nada. Después vino un patrullero, pero mucho no pudieron hacer", reveló la víctima. Hasta el momento, ninguno de los ladrones fue identificado.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario