Quilmes: se escondieron en un contenedor, entraron a un comercio y robaron hasta las milanesas

“Fue un momento horrible, encontrarme con cuatro malvivientes acá adentro y que se lleven todo lo que habíamos trabajado ese día, la balanza, que es nuestra herramienta de trabajo, los celulares, una bandeja grande con diez kilos de milanesas de carne, mi mochila con todos los documentos...”, expresó indignada en diálogo con A24.

Las cámaras de seguridad ubicadas dentro y fuera del comercio determinaron que todo el robo se llevó a cabo en apenas 40 segundos.

Luego del hecho, los delincuentes se retiraron, cerraron la puerta del local y escaparon por la calle Paso en dirección al Palacio Municipal, para luego subirse a un auto. "Una patrulla urbana pasó en ese momento y seguramente los vio. Les grité y les hice seña, pero no hicieron nada. Después vino un patrullero, pero mucho no pudieron hacer", reveló la víctima. Hasta el momento, ninguno de los ladrones fue identificado.

