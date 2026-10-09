Radiografía de Añelo: el pulso de la ciudad que late al ritmo de Vaca Muerta
La periodista Nazarena Lomagno de C5N recorrió las calles de la pequeña localidad de Neuquén, también llamada "capital de Vaca Muerta".
Ubicada a 100 kilómetros de la capital neuquina y a unos 1.180 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Añelo se convirtió en el epicentro indiscutido de la gran revolución energética del país.
En un nuevo informe especial emitido por C5N, la periodista Nazarena Lomagno recorrió las calles de la llamada "capital de Vaca Muerta" para retratar el impactante contraste entre el vértigo económico, el crecimiento demográfico y las historias de vida de quienes apostaron por radicarse en la tierra del oro negro.
Desde que se anunció el histórico descubrimiento en Loma La Lata en mayo de 2011, la geografía y la dinámica social de la región cambiaron para siempre. En diálogo con el ciclo, el intendente local, Fernando Banderet, analizó el impacto económico de la industria hidrocarburífera y cómo los recursos se traducen en infraestructura urbana.
"El impacto económico ha sido fuerte, sobre todo con la concentración de la industria y cómo las empresas han venido a invertir y a generar desarrollo, y eso se reconvierte hacia la comunidad en infraestructura pública", destacó el jefe comunal.
En esa línea, Banderet detalló los avances logrados durante su gestión para llevar servicios básicos a los habitantes. "Hemos desarrollado el beneficio a más de 750 vecinos de poder acceder a la red de gas natural. Logramos que YPF generara una inversión superior a los 8 millones de dólares con una nueva planta reductora de gas y un gasoducto en una primera etapa para garantizar la accesibilidad a nuestra gente", remarcó, al tiempo que anticipó la finalización del anillado de nuevas manzanas y lotes entregados para los próximos meses.
"Nadie estaba preparado para Vaca Muerta": el testimonio de los comerciantes
El vertiginoso crecimiento también reconfiguró el tejido comercial de Añelo. Enrique Luna, un comerciante de la zona radicado en el año 2000, recordó cómo fue el proceso de transformación del pueblo en una ciudad impulsada por la actividad 24/7 de las petroleras.
"Cuando vino Vaca Muerta fue un boom. Fue algo que nadie se lo imaginó, nadie estaba preparado (...). Nos tuvimos que adaptar a ese cambio y al vértigo de que se viniera todo el mundo a querer vivir y a colocar negocios", sostuvo Luna.
Pese a los desafíos del crecimiento acelerado, Luna aseguró que el nivel de ventas creció exponencialmente y extendió una invitación abierta a quienes deseen emprender. "Nosotros insistimos en que vengan, que miren primero; no se le cierra la puerta a nadie", indicó.
Historias de esfuerzo y progreso: el testimonio de los vecinos
Detrás de las cifras millonarias de la macroeconomía hidrocarburífera, Añelo se compone de miles de historias individuales de esfuerzo y movilidad social ascendente. Tal es el caso de Gloria, una vecina que llegó a la localidad en busca de nuevos horizontes tras años de residir en Malargüe.
"Vine acá por la oportunidad de trabajo y se me dio. Hay mucho trabajo. En Malargüe era empleada doméstica y cuidaba chicos. Es notable la diferencia cuando uno llega a Añelo: los sueldos cambian, hay mucha variedad de empleo, te alcanza para emprender y hacer un poquito más", relató emocionada.
Comparando su realidad anterior con el dinamismo patagónico, concluyó: "Uno llega con una mano atrás y otra adelante y hemos salido adelante bien. La gente que quiere trabajar, consigue. Yo creo que acá voy a esperar mi jubilación".
Añelo continúa consolidándose como la puerta de entrada a una transformación histórica que reescribió el mapa geopolítico y económico de la Patagonia argentina.
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