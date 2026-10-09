"Nadie estaba preparado para Vaca Muerta": el testimonio de los comerciantes

El vertiginoso crecimiento también reconfiguró el tejido comercial de Añelo. Enrique Luna, un comerciante de la zona radicado en el año 2000, recordó cómo fue el proceso de transformación del pueblo en una ciudad impulsada por la actividad 24/7 de las petroleras.

"Cuando vino Vaca Muerta fue un boom. Fue algo que nadie se lo imaginó, nadie estaba preparado (...). Nos tuvimos que adaptar a ese cambio y al vértigo de que se viniera todo el mundo a querer vivir y a colocar negocios", sostuvo Luna.

Pese a los desafíos del crecimiento acelerado, Luna aseguró que el nivel de ventas creció exponencialmente y extendió una invitación abierta a quienes deseen emprender. "Nosotros insistimos en que vengan, que miren primero; no se le cierra la puerta a nadie", indicó.

Radiografía de Añelo: el pulso de la ciudad que late al ritmo de Vaca Muerta

Historias de esfuerzo y progreso: el testimonio de los vecinos

Detrás de las cifras millonarias de la macroeconomía hidrocarburífera, Añelo se compone de miles de historias individuales de esfuerzo y movilidad social ascendente. Tal es el caso de Gloria, una vecina que llegó a la localidad en busca de nuevos horizontes tras años de residir en Malargüe.

"Vine acá por la oportunidad de trabajo y se me dio. Hay mucho trabajo. En Malargüe era empleada doméstica y cuidaba chicos. Es notable la diferencia cuando uno llega a Añelo: los sueldos cambian, hay mucha variedad de empleo, te alcanza para emprender y hacer un poquito más", relató emocionada.

Comparando su realidad anterior con el dinamismo patagónico, concluyó: "Uno llega con una mano atrás y otra adelante y hemos salido adelante bien. La gente que quiere trabajar, consigue. Yo creo que acá voy a esperar mi jubilación".

Añelo continúa consolidándose como la puerta de entrada a una transformación histórica que reescribió el mapa geopolítico y económico de la Patagonia argentina.