Reanudan la búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos en Punta Lara y Magdalena

Al advertir que el grupo no había regresado, las autoridades del predio dieron aviso a las fuerzas de seguridad, lo que dio inicio al operativo de búsqueda.

Según se informó, la embarcación contaba con chalecos salvavidas, bengalas, GPS y radio VHF. Sin embargo, no disponía de radiobaliza ni de un sistema de posicionamiento electrónico que permitiera localizarla en tiempo real.

Pescadores desaparecidos en el Río de la Plata: la principal hipótesis

Con el correr de los días y ante la ausencia de rastros de la lancha o de sus tripulantes, los investigadores ampliaron el área de búsqueda y trabajan sobre la hipótesis de que la embarcación pudo haber sido arrastrada por la corriente hacia una zona diferente de la prevista.

Fernando Rodríguez, jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la Prefectura Naval Argentina, explicó que las condiciones meteorológicas al momento de la partida eran favorables, por lo que se descartó la posibilidad de que un temporal haya provocado el incidente.

"En algún momento podrían haber derivado por efecto de la corriente hacia un sector diferente al planeado, y luego ahí podrían haber tenido un inconveniente", señaló.

La falta de restos de la embarcación, señales de bengalas o cualquier otro indicio material obligó a extender progresivamente los rastrillajes en una amplia zona del Río de la Plata.

Cómo continúa el operativo

Del operativo participan guardacostas de gran porte de la Prefectura Naval, el avión Papa Alfa 62, bomberos voluntarios de Ensenada, Berisso y Magdalena, personal de Defensa Civil y guardavidas.

Además de los patrullajes por agua, se realizan recorridas terrestres en distintos sectores costeros y consultas permanentes con embarcaciones que navegan por la zona. También hubo intercambios de información con autoridades uruguayas ante la posibilidad de que la corriente haya desplazado la lancha hacia otras áreas del estuario.

Durante los primeros días de búsqueda, el avión de Prefectura sobrevoló más de 110 kilómetros de costa, mientras continúan los esfuerzos para hallar a los cinco hombres desaparecidos.