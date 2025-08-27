Rechazan la VTV: el nuevo requisito obligatorio que te piden en el volante

Además, chequean la intensidad del sonido de la bocina y que se escuche a una distancia considerable.

En caso de que este dispositivo no funcione, es probable que se deba a una falla común como un fusible quemado. Por tal motivo, es necesario mirar el circuito eléctrico y reemplazarlo para aprobar el trámite.

Este fallo no solo significará que desapruebes la VTV, sino que circular sin bocina es peligroso y constituye una infracción de tránsito.

El error de los conductores que significa una infracción de tránsito

El uso de la bocina está permitido solo en situaciones de emergencia o peligro y en zonas rurales. La Ley Nacional de Tránsito indica en su artículo 48 que su utilización está prohibida en todas las demás circunstancias.

Estas pueden ser queja al pasar por el peaje, para avisarle a otro conductor que el semáforo cambió a verde o para apurar a los demás. Esta conducta puede generar una severa infracción de tránsito y traer multas.

Por ejemplo, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la multa alcanza los $ 32.997; mientras que, en Buenos Aires, el monto sube hasta los $ 86.100.