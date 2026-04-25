Recoleta: detuvieron a tres hombres que hicieron un boquete para robar en una agencia de lotería
La banda fue detectada infraganti en un local ubicado en la avenida Córdoba al 2600, donde también funciona un negocio de servicios transferencias internacionales.
Un intento de robo terminó con tres detenidos en el barrio porteño de Recoleta. Los ladrones habían logrado ingresar a una agencia de lotería y servicios financieros tras perforar la pared de un local lindero, pero fueron sorprendidos por los efectivos antes de que pudieran escapar.
Según el parte policial, el procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Policía de la Ciudad, que acudieron al lugar tras la activación de una alarma en un local ubicado sobre la avenida Córdoba al 2600. Al llegar al lugar los oficiales de la Comisaría Vecinal 2-B no advirtieron movimientos sospechosos desde el exterior. Sin embargo, detectaron que la puerta del local de cosmética contiguo estaba entreabierta.
Si bien desde el exterior no se observaban anomalías, los agentes detectaron que la puerta de un negocio de cosmética contiguo estaba entreabierta.
Al ingresar, los oficiales encontraron a dos hombres junto a un boquete en la medianera que conectaba con el local de lotería. Uno de ellos tenía una maza en la mano. El orificio, realizado a ras del piso, permitía el paso de una persona hacia el interior del comercio atacado.
Dentro del local, los efectivos hallaron al tercer implicado en medio de un importante desorden y procedieron a su detención. Durante la requisa, dos de los sospechosos tenían en su poder un total de $1.984.350, presuntamente sustraídos de la caja registradora, que estaba completamente revuelta.
Además, los policías constataron que tanto la persiana como el acceso del comercio lindero habían sido forzados, maniobra que habría sido realizada con una barra de hierro encontrada en el lugar y posteriormente secuestrada para la causa.
Los detenidos son dos hombres argentinos, de 40 y 26 años, y un ciudadano peruano de 31; uno de ellos contaba con antecedentes por hurto simple y otras causas por atentado y resistencia a la autoridad, además de lesiones culposas graves.
En el lugar, la policía secuestró la maza utilizada para el boquete y una barra de hierro con la que habrían forzado la persiana del primer local para iniciar el plan.
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