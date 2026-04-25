Recoleta: detuvieron a tres hombres que hicieron un boquete para robar en una agencia de lotería

Si bien desde el exterior no se observaban anomalías, los agentes detectaron que la puerta de un negocio de cosmética contiguo estaba entreabierta.

Al ingresar, los oficiales encontraron a dos hombres junto a un boquete en la medianera que conectaba con el local de lotería. Uno de ellos tenía una maza en la mano. El orificio, realizado a ras del piso, permitía el paso de una persona hacia el interior del comercio atacado.

Boquete robo recoleta Escombros y un boquete en la pared de el local de lotería y transferencias internacionales en Recoleta.

Dentro del local, los efectivos hallaron al tercer implicado en medio de un importante desorden y procedieron a su detención. Durante la requisa, dos de los sospechosos tenían en su poder un total de $1.984.350, presuntamente sustraídos de la caja registradora, que estaba completamente revuelta.

Además, los policías constataron que tanto la persiana como el acceso del comercio lindero habían sido forzados, maniobra que habría sido realizada con una barra de hierro encontrada en el lugar y posteriormente secuestrada para la causa.

Robo boquete recoleta La reja de seguridad con la cerradura forzada en el intento de robo frustrado por la Policía de la Ciudad.

Los detenidos son dos hombres argentinos, de 40 y 26 años, y un ciudadano peruano de 31; uno de ellos contaba con antecedentes por hurto simple y otras causas por atentado y resistencia a la autoridad, además de lesiones culposas graves.

Robo boquete recoleta Las herramientas junto al boquete que habían hecho para robar una lotería.

En el lugar, la policía secuestró la maza utilizada para el boquete y una barra de hierro con la que habrían forzado la persiana del primer local para iniciar el plan.