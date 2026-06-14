Chocó en Palermo, llevaba el auto lleno de whisky, y se justificó: "Una mujer me tocó la palanca"

Embed - Impactante CHOQUE en PALERMO: un auto perdió el CONTROL

En torno a las circunstancias que desencadenaron la pérdida de control del auto, la investigación se topó inicialmente con dos hipótesis completamente diferenciadas que ganaron terreno en los primeros minutos de la cobertura. La primera de las versiones sugería que el conductor viajaba acompañado por una mujer con la cual mantenía una acalorada discusión verbal, contexto en el cual ella le habría tomado la palanca de cambios del habitáculo provocando el desvío. Por otra parte, la segunda teoría indicaba que un tercer automóvil había rozado levemente la estructura del coche, forzando la maniobra fatal. Sin embargo, esta última opción perdió fuerza de forma rotunda debido a que ningún testigo presencial de la cuadra observó que semejante secuencia hubiera ocurrido en la vía pública.

Ante la inconsistencia de los relatos y el hecho de que las excusas esgrimidas por el responsable de la colisión carecen por completo de sustento creíble para las autoridades, los efectivos policiales que acudieron al sector del siniestro procedieron a labrar las actas correspondientes. De esta manera, se dispuso de forma perentoria que se le realice el test de alcoholemia de rigor para determinar con precisión científica el estado normativo en el que se encontraba al momento de ponerse al volante.

Para culminar su caótica intervención en la esquina palermitana y frente a las repreguntas de los investigadores, el involucrado optó por llamarse a silencio y desentenderse por completo de los detalles del siniestro. En sus últimas declaraciones antes de ser retenido para los exámenes de control, el hombre recalcó con fastidio que viajaba sin compañía en el habitáculo, que no tiene recuerdos claros de lo acontecido en el asfalto y que, a partir de ese momento, cualquier consulta formal sobre las responsabilidades del impacto las hablen directamente con su abogado de confianza.