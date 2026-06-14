VTV: las fechas de vencimiento confirmadas para junio 2026

Multas por circular sin VTV en Provincia

Los conductores que circulen sin la VTV vigente pueden recibir sanciones económicas durante los controles de tránsito realizados en rutas y accesos bonaerenses.

Las multas por no contar con el trámite al día pueden superar el millón de pesos en determinados casos, especialmente ante reincidencias o faltas graves.

Además de la VTV actualizada, quienes circulen deben contar con:

Licencia de conducir vigente.

Seguro obligatorio.

Patente correspondiente.

Documentación del vehículo.

Tener todos estos requisitos en regla permite evitar infracciones y problemas administrativos.

Quiénes no deben pagar la VTV

La normativa contempla algunas excepciones para determinados vehículos y titulares que pueden acceder a la VTV sin costo.

Entre los grupos exceptuados se encuentran:

Vehículos oficiales pertenecientes a organismos provinciales.

Ambulancias provinciales y municipales.

Vehículos utilizados por bomberos.

Personas con discapacidad titulares del vehículo.

También existen beneficios y descuentos especiales para ciertos grupos, como jubilados y pensionados que cumplen determinados requisitos, transportes escolares, taxis y remises habilitados.

Cuándo vence la VTV según la patente

El calendario de vencimientos de la VTV 2026 se organiza según el último número de la patente del vehículo.

Las fechas establecidas son:

Patentes terminadas en 6: hasta el 30 de junio.

hasta el 30 de junio. Patentes terminadas en 7: hasta el 31 de julio.

hasta el 31 de julio. Patentes terminadas en 8: hasta el 31 de agosto.

hasta el 31 de agosto. Patentes terminadas en 9: hasta el 30 de septiembre.

hasta el 30 de septiembre. Patentes terminadas en 0: hasta el 31 de octubre.

hasta el 31 de octubre. Patentes terminadas en 1: hasta el 30 de noviembre.

La revisión es obligatoria para autos particulares y vehículos livianos según la antigüedad correspondiente. Realizar el trámite dentro de los plazos establecidos permite circular sin inconvenientes y evitar multas.