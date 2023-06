Se hizo conocida en las redes tocando su ukelele pero ahora gana mucho más vendiendo contenido erótico

Pero a 4 años de aquella sorprendente experiencia, Valen dio un giro en su carrera, dejó de lado su costado “súper friendly y apto todo público” para explotar su faceta más sexy y así hacerse más conocida como cantante. Para ello, abrió un perfil en OnlyFans y en apenas dos semanas acumuló más de 2 mil seguidores.

valen madanes.jpg

Hoy, su feed ya cuenta con 25 publicaciones y 2,6 millones de likes. La suscripción mensual cuesta 12 dólares pero también hay promociones por contrataciones trimestrales (34,20 dólares) y semestrales (64,80 dólares); y un apartado VIP para los clientes más exigentes, que cuesta 100 dólares.

En diálogo con Infobae, Valen contó que “OnlyFans me demanda mucho tiempo porque soy yo la que interactúa y chatea con los suscriptores. Trato de tener siempre la página actualizada y subir historias. Es como un Instagram de material de erótico”.

Para ello, la joven de 23 años armó su propio equipo de trabajo: “Contraté un fotógrafo, alquilo locaciones para que las fotos salgan más producidas y confié el manejo de mi perfil a una agencia de marketing digital que no solo se encarga del armado de los reels promocionales sino también de rastrear cuando se comparte material íntimo sin permiso”. Ellos son los encargados de denunciar y hacer que se bloquee el acceso a esos contenidos en Internet.

Debido a la impensada repercusión que generó Valen en tan poco tiempo, OnlyFans lanzará la próxima semana un video promocional de ella mostrando su estilo de vida. “Quisieron accionar conmigo porque atraigo suscriptores. No me cobran nada. Ellos eligen con quién hacerlo. Les gustó lo que hago y me quieren potenciar”, explicó a es medio.

valen madanes.jpg

Más allá de sus aspiraciones por brindar contenido profesional y de calidad, Valen admite que “lo que más garpan son las fotos amateurs porque es como si estuvieses mandándoles fotos en privado”.

Y hay algo clave en este giro: “Hasta ahora nunca pude vivir de la música. Antes de OnlyFans sobrevivía gracias a mis redes sociales ya que me contactan distintas marcas para hacer publicidades. “Promocioné perfumes, casinos on line, bebidas alcohólicas. Siempre aparecen clientes nuevos”, ejemplificó sobre las oportunidades que le brinda su Instagram, donde tiene casi 807 mil seguidores.

Pero ahora tuvo su revancha. “Gano 5 veces con los desnudos que con la música y con mis redes 3 veces más. La música fue lo que me dio más popularidad pero lo que menos me da de comer”, afirmó.

“Vender contenido para adultos es un negocio súper rentable. Si te organizás, podés hacer en un día 3 sets de 40 fotos cada uno y tenés contenido para todo el mes. Lo que lleva más tiempo es responderle los mensajes a la gente que está pagando por verme, y más a los del servicio premium”, admitió.

En el apartado VIP, Valen publica su contenido más explícito, fotos diarias que les envía a sus seguidores antes de ir a dormir, selfies sexys a pedido de los usuarios o producciones puntuales que solicitan sus suscriptores. “Hay algunos, por ejemplo, que me piden videos con saludos de cumpleaños o simplemente que les muestre mis pies. Hay de todo”, bromea. Mientras, se va preparando para lo que se viene: “Voy a hacer vivos mensuales”.