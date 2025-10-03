Regresan las lluvias a Buenos Aires y luego bajan abruptamente las temperaturas: informe del SMN para el AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia la vuelta de las lluvias al AMBA: luego bajarán fuerte las marcas térmicas.
El regreso de las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense tiene fecha confirmada, con algunas tormentas fuertes, según anuncio el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Pero la otra novedad, es que luego de las lluvias bajarán fuertes las temperaturas en toda la zona del AMBA y por varios días las mañanas volverán a ser frescas en la Capital Federal y sus alrededores.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
Según indica el SMN y distintos pronosticadores del tiempo, este domingo 5 de octubre habrá lluvias y tormentas, algunas fuertes, en la Ciudad y el Conurbano.
Lo peor de las tormentas llegará por la mañana, momento en que toda la zona del AMBA estará bajo alerta amarilla por lluvias fuertes y posible caída de granizo.
En la Capital Federal y el Gran Buenos Aires se esperan este domingo por la mañana tormentas fuertes y las mismas estarán acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y fundamentalmente ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser puntualmente superiores.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados localmente, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.
Bajan las temperaturas
Luego de las lluvias bajarán fuertes las marcas térmicas y luego de la máxima de 28 grados prevista para la jornada del sábado, ya las temperaturas más altas superarán apenas los 20 grados.
Entre el lunes 6 y miércoles 8 de octubre, las temperaturas mínimas en el AMBA serán cercanas a las 6 grados y las máximas no superarán los 22 grados.
Luego, a partir del jueves 9 de octubre, volverán a subir las temperaturas y pocos días después ya las máximas estarán cercanas a los 30 grados y el día abrirá con marcas térmicas de dos dígitos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario