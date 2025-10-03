Regresan las lluvias a Buenos Aires y luego bajan abruptamente las temperaturas: informe del SMN para el AMBA

Lo peor de las tormentas llegará por la mañana, momento en que toda la zona del AMBA estará bajo alerta amarilla por lluvias fuertes y posible caída de granizo.

En la Capital Federal y el Gran Buenos Aires se esperan este domingo por la mañana tormentas fuertes y las mismas estarán acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y fundamentalmente ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser puntualmente superiores.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados localmente, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Bajan las temperaturas

Luego de las lluvias bajarán fuertes las marcas térmicas y luego de la máxima de 28 grados prevista para la jornada del sábado, ya las temperaturas más altas superarán apenas los 20 grados.

Entre el lunes 6 y miércoles 8 de octubre, las temperaturas mínimas en el AMBA serán cercanas a las 6 grados y las máximas no superarán los 22 grados.

Luego, a partir del jueves 9 de octubre, volverán a subir las temperaturas y pocos días después ya las máximas estarán cercanas a los 30 grados y el día abrirá con marcas térmicas de dos dígitos.