Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 2 de octubre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé para el AMBA otra jornada con buenas condiciones del clima y temperaturas cálidas.
La primavera en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) avanza con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables, tendencia que se mantiene en la continuidad de la semana, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La primera semana de octubre sigue el jueves con cielo mayormente nublado en la madrugada, pero pasando a entre parcial y algo nublado para el resto de la jornada. El termómetro tendría marcas de entre 11 y 24 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Sigue el ascenso térmico para el cierre de la semana, en un viernes que se anticipa con cielo mayormente nublado en la madrugada, parcialmente nublado en la tarde y despejado en la noche; con una mínima de 13 grados y una máxima de 26.
Si bien el SMN preveía lluvias para el sábado, cambió el pronóstico y el inicio del fin de semana sería sin precipitaciones, en una jornada calurosa, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche; con marcas de entre 16 y 28 grados.
El cambio del organismo prevé que las lluvias lleguen el domingo. El cierre del finde sería con probabilidades de tormentas aisladas en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado; acompañado de una mínima de 18 grados y una máxima de 19, sintiéndose un descenso térmico.
