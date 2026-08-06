Crisis de consumo: seis amigos abrieron una boutique de vinos y tuvieron que cerrarlo en poco más de un año

El público acompañó el anuncio con saludos, despedidas "hasta la próxima" y comentarios sobre lo "muy amorosos" que fueron los encargados del local.

El caso de la vinoteca se asemeja a los de emprendedores que apostaron a productos habitualmente redituables en términos económicos -una apuesta segura, como los alfajores o las empanadas- y tuvieron que hacer frente a la falta de ventas hasta que cerraron sus locales.