Crisis de consumo: seis amigos abrieron una boutique de vinos y tuvieron que cerrarlo en poco más de un año
La crisis de consumo llegó a la bodega. Tanto es así que hasta las ideas más pensadas y meditadas tienen pocas posibilidades de éxito comercial.
La crisis en el consumo cobró una nueva víctima a fin de julio con el cierre de Bouquet, una boutique de vinos de Rosario, provincia de Santa Fe, que fue el sueño, proyecto y meta de un grupo de seis amantes de los vinos finos y las reuniones sociales.
Bouquet arrancó en junio de 2025 con un local ubicado en San Juan 1777, en el centro de Rosario, donde un grupo de amigos decidió dar el gran paso y emprender. El resultado fue un muestrario de etiquetas poco conocidas y otras de difusión masiva, eventos sociales y hasta una barra sandwichera.
Pero por mucho club de vinos y tablas de picadas que hayan aportado a la oferta gastronómica de Rosario el grupo de amigos se tuvo que enfrentar a la falta de ventas, no sólo por la crisis del consumo sino por la competencia de tiendas online y otros comercios.
"Hoy nos toca despedirnos, no porque queramos, pero así tuvo que pasar. Estamos tristes, si, pero también felices por todo lo vivido. Ojalá en un futuro podamos volver y seguir disfrutando juntos la pasión por el vino", escribieron en su perfil oficial de Instagram.
"Gracias a cada uno que paso, que saludo, que nos pidió recomendación, que probó, que llevó. Gracias a nuestros amigos y familia que estuvieron siempre apoyándonos en cada paso. Nos vamos, pero nos queda todo lo lindo. Gracias a todos los que fueron parte de Boquet. Y esperemos que sea hasta pronto, nos vemos por ahí", cerraron.
El público acompañó el anuncio con saludos, despedidas "hasta la próxima" y comentarios sobre lo "muy amorosos" que fueron los encargados del local.
El caso de la vinoteca se asemeja a los de emprendedores que apostaron a productos habitualmente redituables en términos económicos -una apuesta segura, como los alfajores o las empanadas- y tuvieron que hacer frente a la falta de ventas hasta que cerraron sus locales.
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