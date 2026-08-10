Cerró "Las medialunas del abuelo" después de 20 años de historia en el barrio por la crisis de consumo

"El primer local lo abro en Belgrano, Blanco Encalada y Arcos. En seis meses yo pensaba vender 200 docenas por día, en cada local que abriera. En los primeros 30 días ya estábamos vendiendo 600 docenas por día", comentó el creador de la franquicia.

"La época más dura, que fue el 2001 y 2002, nuestro horario de más venta era después de las 6 de la tarde, ¿por qué? Porque la gente cenaba un café con leche con medialunas, que le salía más barato", señaló.

"La gente venía con la changa del día y lo más barato, lo único que podía comprar con $1 y pico era una docena de medialunas, media docena de medialunas la compraba con 70 centavos", agregó Sánchez, quien no supo aclarar si con la crisis en el consumo ve una situación similar en las tiendas.

"Es un producto que es tradicional en nosotros", aseguró sobre las facturas.

Sin embargo, en Pilar, el local que estuvo más de 20 años abierto frente a la plaza principal de la localidad hoy está cerrado y en alquiler.