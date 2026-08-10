Cerró "Las medialunas del abuelo" después de 20 años de historia en el barrio por la crisis de consumo
Las meriendas y los gustitos "al paso" ya no contarán con la oferta sólida, generosa y confiable de la franquicia de facturas con precios acequibles.
Algo se rompió en los hábitos de consumo de un tiempo a esta parte, porque ni siquiera los locales y las marcas más afianzadas pueden hacerle frente a la caída de las ventas y la suba en insumos, alquileres y gastos de producción. El caso más reciente es el del local de "Las medialunas del abuelo" de Pilar, que cerró a principios de agosto.
Si bien los locales de "Las medialunas del abuelo" son franquicias existe un destino común con el resto de los negocios en gastronomía: la crisis en el consumo -de panificados y en general- arrasó con las ventas. Por eso una compañía como Sólo Empanadas presentó su concurso preventivo de quiebra en julio de este año, y por eso también bajó la persiana el local de facturas que estaba sobre la calle San Martín 637, frente a la plaza principal de Pilar.
En 2003 la franquicia detrás de "Las medialunas del abuelo" llegó a tener 80 sucursales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un verdadero éxito comercial originado en el barrio porteño de Belgrano por José María Sánchez allá por el año 2000.
Hoy en día, con un público que sabe de laminados, torta Matilda y rolls de canela, otras cadenas le disputaron el territorio al "abuelo" y el menú se amplió para incluir no sólo las tradicionales medialunas y vigilantes, sino también facturas y hasta algunas cosas saladas.
Hace algunas semanas José María Sánchez dio una entrevista al canal de streaming "Love/St" en el que contó que sus medialunas estaban a $1.49 la docena porque "no tenía que subvencionar otro producto", y tenía una ganancia neta.
"El primer local lo abro en Belgrano, Blanco Encalada y Arcos. En seis meses yo pensaba vender 200 docenas por día, en cada local que abriera. En los primeros 30 días ya estábamos vendiendo 600 docenas por día", comentó el creador de la franquicia.
"La época más dura, que fue el 2001 y 2002, nuestro horario de más venta era después de las 6 de la tarde, ¿por qué? Porque la gente cenaba un café con leche con medialunas, que le salía más barato", señaló.
"La gente venía con la changa del día y lo más barato, lo único que podía comprar con $1 y pico era una docena de medialunas, media docena de medialunas la compraba con 70 centavos", agregó Sánchez, quien no supo aclarar si con la crisis en el consumo ve una situación similar en las tiendas.
"Es un producto que es tradicional en nosotros", aseguró sobre las facturas.
Sin embargo, en Pilar, el local que estuvo más de 20 años abierto frente a la plaza principal de la localidad hoy está cerrado y en alquiler.
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