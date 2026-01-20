Remedios de Escalada: familiares despidieron al nene de 12 años que murió en un tiroteo con la policía

Un adolescente de 12 años murió en medio de un tiroteo con la policía: tenía antecedentes

Un adolescente de 12 años murió durante un enfrentamiento con la policía en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, partido de Tres de Febrero. Viajaba en un auto con dos adultos armados que se habían dado a la fuga cuando se produjo un tiroteo.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes, cuando personal policial de Tres de Febrero intentó identificar a los ocupantes de un auto Fiat Uno Van Fire. Pese a la orden para que detuvieran la marcha, el conductor del vehículo aceleró y emprendió la fuga. Ante esta situación, la policía inició una persecución.

En medio del seguimiento policial, los ocupantes del Fiat Uno comenzaron a efectuar disparos contra los efectivos, quienes respondieron a la agresión, provocándose así un feroz tiroteo que se extendió por varias cuadras.

El raid delictivo culminó en la zona conocida como Barrio de Emergencia Puerta 8, donde los efectivos lograron alcanzar al vehículo e interceptaron a sus integrantes en la calle Catamarca, entre El Parque y la avenida Eva Perón (ex Ruta 8), según detalló Infobae.

Sin embargo, pese al operativo cerrojo, los dos adultos que iban en la parte delantera descendieron del auto y escaparon a pie. Cuando los efectivos se acercaron a inspeccionar el vehículo, constataron que el adolescente se encontraba en la parte trasera ya sin vida.

Las primeras pericias determinaron luego que en el interior del auto había varias vainas servidas.

Según detallaron fuentes policiales, el menor fallecido fue identificado como Uriel y tenía antecedentes por un hecho de encubrimiento que data del 27 de octubre de 2025 en la jurisdicción de la comisaría 11° de Tres de Febrero.

La causa quedó en manos de la UFI N°6 de San Martín, a cargo del fiscal Gabriel Mino, quien dispuso que las pericias sean realizadas por efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina, quienes procederán a realizar los estudios técnicos y balísticos de las vainas servidas encontradas en la escena.

Por otra parte, la fiscalía ordenó que se lleve a cabo una autopsia al cuerpo del adolescente fallecido, la cual quedó a cargo del Cuerpo Médico de Lomas de Zamora.