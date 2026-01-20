Un adolescente de 12 años murió en medio de un tiroteo con la policía: tenía antecedentes

Las primeras pericias determinaron luego que en el interior del auto había varias vainas servidas.

nene baleado remedios de escalada

Según detallaron fuentes policiales, el menor fallecido fue identificado como Uriel y tenía antecedentes por un hecho de encubrimiento que data del 27 de octubre de 2025 en la jurisdicción de la comisaría 11° de Tres de Febrero.

La causa quedó en manos de la UFI N°6 de San Martín, a cargo del fiscal Gabriel Mino, quien dispuso que las pericias sean realizadas por efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina, quienes procederán a realizar los estudios técnicos y balísticos de las vainas servidas encontradas en la escena.

Por otra parte, la fiscalía ordenó que se lleve a cabo una autopsia al cuerpo del adolescente fallecido, la cual quedó a cargo del Cuerpo Médico de Lomas de Zamora.