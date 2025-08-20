Renovación en la Línea Mitre: cómo quedaron las obras en el ramal Tigre tras 10 días sin servicio

obra-estacion-martinez linea mitre ramal tigre 1

La culminación de las tareas representa un avance dentro del plan integral de modernización del ferrocarril, que busca mejorar la seguridad y la frecuencia de un ramal utilizado por miles de pasajeros del norte del Gran Buenos Aires. La reanudación del servicio el lunes fue recibida con alivio por los usuarios que durante más de una semana debieron recurrir a colectivos, autos particulares o servicios alternativos para trasladarse.