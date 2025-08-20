Duro golpe contra la piratería: detuvieron al creador de "Al Angulo TV"

alangulotv

Este caso se enmarca en una estrategia más amplia de cooperación internacional contra la piratería, coordinada por ALIANZA y LaLiga, que incluye bloqueos dinámicos por DNS e IP, eliminación judicial de aplicaciones ilegales y la creación del primer “War Room” antipiratería en Argentina, que reunió a expertos judiciales, técnicos y representantes del sector audiovisual.

Además, se han establecido acuerdos con plataformas de comercio electrónico, como Mercado Libre, para reforzar la protección de derechos de propiedad intelectual. La operación representa un paso decisivo hacia la protección legal de contenidos deportivos y audiovisuales en América Latina.