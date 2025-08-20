Duro golpe contra la piratería: detuvieron al creador de "Al Angulo TV"
La Justicia desmanteló la plataforma que retransmitía partidos de fútbol y eventos internacionales de manera ilegal.
En un operativo conjunto que marcó un antes y un después en la lucha contra la piratería audiovisual, la Justicia de la Provincia de Buenos Aires detuvo al fundador del sitio web y aplicativo “Al Angulo TV”, conocido en redes como “Shishi”. La captura se realizó en su domicilio de la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
Allí las autoridades secuestraron computadoras, celulares y otros dispositivos utilizados para retransmitir partidos de fútbol nacionales e internacionales, así como eventos deportivos de alto perfil, incluyendo la Fórmula 1. La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC) de San Isidro y contó con el apoyo de la Alianza Contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA) y de LaLiga de España.
Según el expediente, “Al Angulo TV” operaba con al menos 14 dominios espejo que replicaban los contenidos robados y, recientemente, había lanzado un aplicativo para Android, aumentando significativamente la cantidad de visualizaciones y consolidándose como uno de los principales canales de distribución pirata en el país, junto con Magis TV.
La plataforma estaba diseñada para monetizar mediante estructuras de publicidad informal, exponiendo a los usuarios a riesgos de malware y robo de datos personales. Los fondos recaudados se administraban a través de billeteras virtuales y criptomonedas, también incautadas por las autoridades.
El detenido había mostrado un comportamiento desafiante en redes sociales, donde recientemente celebró haber alcanzado los 100.000 seguidores, asegurando que “nadie podía atraparlo” y brindando declaraciones a medios de comunicación. No obstante, la investigación digital exhaustiva de la Fiscalía, con soporte técnico de la industria, permitió identificarlo como el único propietario y responsable de la operación masiva de piratería.
Este caso se enmarca en una estrategia más amplia de cooperación internacional contra la piratería, coordinada por ALIANZA y LaLiga, que incluye bloqueos dinámicos por DNS e IP, eliminación judicial de aplicaciones ilegales y la creación del primer “War Room” antipiratería en Argentina, que reunió a expertos judiciales, técnicos y representantes del sector audiovisual.
Además, se han establecido acuerdos con plataformas de comercio electrónico, como Mercado Libre, para reforzar la protección de derechos de propiedad intelectual. La operación representa un paso decisivo hacia la protección legal de contenidos deportivos y audiovisuales en América Latina.
