Tragedia en Panamericana: una persona murió en un choque contra un camión
Ocurrió en el ramal Campana, a la altura de la ruta provincial 25, sentido a la Ciudad de Buenos Aires.
Un accidente fatal se registró este miércoles por la mañana en la Autopista Panamericana, donde una persona murió a causa de un choque entre un auto y un camión con acoplado. Por el hecho se registraron importantes demoras en el tránsito, en medio de una intensa lluvia que afectaba a la zona desde la noche del lunes.
El choque se produjo en el ramal Campana, a la altura de la Ruta Provincial número 25, cerca de la ciudad de Escobar, según informó Autopistas del Sol. Con motivo de la colisión, una persona perdió la vida.
En el lugar trabajaron bomberos, policías y peritos, que buscaban determinar las causas del accidente, las cuales hasta el momento no fueron informadas. Al momento del hecho, la calzada se encontraba mojada y resbaladiza a causa de las condiciones meteorológicas.
Con motivo del accidente, el carril rápido de la autopista Panamericana se encontraba obstruido, por lo que se les solicitó a los automovilistas que circularan con precaución. Cerca de las 10.30 el tránsito fue liberado, según indicaron desde Autopistas del Sol.
En medo de las lluvias intensas que afectaron a todo el Área Metropolitana de Buenos Aires, se registraron varios accidentes. Durante el martes 19 de agosto, el SAME participó en 68 incidentes de tránsito en la Ciudad (1 cada 21 minutos), asistiendo a más de 143 personas.
Este miércoles también comenzó con varios accidentes desde temprano. En la avenida General Paz, a la altura de avenida De los Corrales, sentido al Riachuelo, se produjo el choque entre dos autos.
Otro choque ocurrió en la Autopista Buenos Aires - La Plata, a la altura Elvira Rawson de Dellepiane, sentido al centro, donde un motociclista impactó a un auto que estaba detenido cambiando neumático. El motociclista, de 31 años, fue trasladado por el SAME con politraumatismo al Hospital Argerich.
También se registraron choques en Avenida Directorio y Albariño y otra colisión entre dos autos en el cruce de Avenida Cabildo y Diego Paroissiene, en el barrio de Núñez.
En el barrio de Agronomía, otros dos vehículos chocaron en Avenida Nazca y Beiró, donde una mujer de 40 años resultó herida. Otros dos autos colisionaron también en Artigas y Yerbal, barrio porteño de Flores.
