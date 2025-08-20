Tragedia en Panamericana: una persona murió en un choque contra un camión

Este miércoles también comenzó con varios accidentes desde temprano. En la avenida General Paz, a la altura de avenida De los Corrales, sentido al Riachuelo, se produjo el choque entre dos autos.

Otro choque ocurrió en la Autopista Buenos Aires - La Plata, a la altura Elvira Rawson de Dellepiane, sentido al centro, donde un motociclista impactó a un auto que estaba detenido cambiando neumático. El motociclista, de 31 años, fue trasladado por el SAME con politraumatismo al Hospital Argerich.

También se registraron choques en Avenida Directorio y Albariño y otra colisión entre dos autos en el cruce de Avenida Cabildo y Diego Paroissiene, en el barrio de Núñez.

En el barrio de Agronomía, otros dos vehículos chocaron en Avenida Nazca y Beiró, donde una mujer de 40 años resultó herida. Otros dos autos colisionaron también en Artigas y Yerbal, barrio porteño de Flores.