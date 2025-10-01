Abuelo y primo de Brenda del Castillo y Morena Verdi le responden a Alfredo Casero: "Necesita un psiquiatra"
El actor se había referido de una manera despectiva a las jóvenes víctimas del triple femicidio de Florencio Varela. ¿Qué le contestó la familia de las chicas?
Mientras avanza la investigación por el triple femicidio de Florencio Varela, Antonio y Federico -abuelo y primo, respectivamente, de Brenda del Castillo y Morena Verdi, dos de las tres jóvenes asesinadas- han estado asistiendo a diferentes programas de televisión, donde son invitados para dar su testimonio tras el brutal triple crimen.
En la jornada de este miércoles, ambos estuvieron presentes en "A la tarde" (América), donde Luis Bremer recordó los repudiables dichos de Alfredo Casero al respecto de los crímenes, mientras intentaba justificar lo sucedido al señalar: "Y bueno, pero si las pibas se meten adentro del narco... es lo mismo que le eches la culpa a un león si camina al lado de una gallina. La gallina entra sola, se la van a comer. Si las chicas hacían prostitución, ahí es donde tiene que ver quién las maneja o las cuida".
Sorprendido por las palabras del actor, Federico se mostró indignado: "¿Hizo ese análisis sobre mis primas? Yo lo invito públicamente a que me lo venga a decir en la cara, yo le voy a contestar, por mis primas. Porque yo las defendí todos estos días, no para que vengan a decir estas boludeces. Las voy a defender toda mi vida".
"Convivimos con eso, porque hay un 95% de la sociedad que nos apoyó, pero hay un 5% que tira malos comentarios o persisten con el prejuicio. Son cosas que duelen, como familia nos da bronca. Si algo persiste en estos días, más allá del dolor, es que no hablen mal de las chicas", añadió.
En tanto, el abuelo Antonio acotó: "A ver, que venga Casero... porque el día que a mí me pasó esto, me pudo haber llegado a ver un psicólogo, pero Casero necesita un psiquiatra. Que se tome el 95, si no tiene coche, que se baje en el Borda... ahí lo van a atender, no le van a cobrar nada. Que vaya a los monoblocks de La Tablada, a caminar la calle...", reaccionó con visible conmoción. "La gente ahí es humilde, trabajadora, no tiene que haber un prejuicio de 'porque hacía esto, le pasó eso'", agregó Federico.
Desgarrador testimonio de Antonio, abuelo de las chicas asesinadas
"No sabemos ya de dónde sacar las fuerzas, se dijeron cosas muy feas", indicó Antonio, para comenzar un testimonio desgarrador. "Los medios nos protegieron, estuvieron al lado nuestro, nosotros a todos lados que vamos no hubo un político que nos viniera a dar una palmada", sostuvo.
