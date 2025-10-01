Abuelo y primo de Brenda del Castillo y Morena Verdi le responden a Alfredo Casero: "Necesita un psiquiatra"

En tanto, el abuelo Antonio acotó: "A ver, que venga Casero... porque el día que a mí me pasó esto, me pudo haber llegado a ver un psicólogo, pero Casero necesita un psiquiatra. Que se tome el 95, si no tiene coche, que se baje en el Borda... ahí lo van a atender, no le van a cobrar nada. Que vaya a los monoblocks de La Tablada, a caminar la calle...", reaccionó con visible conmoción. "La gente ahí es humilde, trabajadora, no tiene que haber un prejuicio de 'porque hacía esto, le pasó eso'", agregó Federico.

Desgarrador testimonio de Antonio, abuelo de las chicas asesinadas

"No sabemos ya de dónde sacar las fuerzas, se dijeron cosas muy feas", indicó Antonio, para comenzar un testimonio desgarrador. "Los medios nos protegieron, estuvieron al lado nuestro, nosotros a todos lados que vamos no hubo un político que nos viniera a dar una palmada", sostuvo.

testimonio abuelo jovenes asesinadas