Revelaron detalles de las últimas horas en libertad de Nicolás Payarola
El mediático abogado fue detenido en Nordelta por presuntas estafas. Cómo vivió los momentos previos al arresto.
El abogado Nicolás Payarola, quien representó en varias oportunidades a personalidades reconocidas como la mediática conductora Wanda Nara y al futbolista de la Selección nacional y de River, Gonzalo Montiel, “sentía que era inminente su detención”, la cual se llevó a cabo el jueves en su casa del barrio Golf, un complejo urbanístico dentro de Nordelta, en el partido de Tigre. En las últimas horas se conocieron detalles de cómo vivió los momentos previos a su arresto.
En los días previos, Payarola “se veía venir esta situación y la sentía inminente”, según aseguraron fuentes cercanas al abogado a un periodista. Comentaron, además, que lo veían nervioso, en alerta y que casi no pudo dormir.
“Dijo algo así como ‘me quedo en mi casa, que me detengan. Si me tienen que detener, que vengan acá’”, indicaron las mismas fuentes. Aseguraron también que “esa noche previa a la detención no durmió nada y hacía quince días que estaba sumamente preocupado”. Además, “para conciliar el sueño, habría tenido que recurrir algún tipo de sustancia, alguna pastillita de esas que se usan para descansar”, contó Juan Etchegoyen en su programa radial.
Entre otros detalles de las horas previas, Payarola “estaba permanentemente viendo la televisión a ver si alguien hablaba de él. Estaba nervioso, bastante alerta y observando lo que pasaba en los medios con su situación”, agregó al respecto el comunicador.
Nicolás Payarola fue arrestado el jueves. Los procedimientos fueron autorizados por el Fiscal Cosme Iribarren, de la UFI de Benavidez y la detención se concretó a primera hora de hoy por personal de la Estación de Policía Departamental de Tigre, dependiente de la Superintendencia de Seguridad AMBA Norte I de la Policía de la provincia de Buenos Aires, conducida por el comisario general Lucas Borge.
El letrado está imputado de los delitos de estafa en concurso ideal con defraudación por retención indebida, defraudación por abuso de firma en blanco y defraudación por administración fraudulenta reiterada. La investigación está a cargo de Cosme Iribarren, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro.
“Le imputan 11 hechos de estafas”, dijo una fuente que participó del operativo donde se detuvo al abogado.
Una de las víctimas que realizó la denuncia contra el abogado Nicolás Payarola es Juan Marcelo Montiel, el padre del futbolista de River, quien acusa al letrado de haberle robado US$700.000.
De acuerdo a la denuncia de “Tito” Montiel, el campeón del mundo en Qatar 2022 le habría confiado ese dinero para avanzar en un proyecto inmobiliario que nunca se concretó. El fallo detalla que Payarola aprovechó la confianza que tenía con el padre del exjugador del Sevilla para manejar parte de sus fondos.
En el expediente judicial, se describe también que hubo una serie de operaciones que incluyeron extracciones de dólares de la cuenta del defensor de River, certificaciones falsas y hasta movimientos bancarios sin respaldo.
La jueza Rodríguez Mentasty también ordenó un allanamiento en un domicilio de Beccar, en San Isidro, donde vive una prima de Payarola Hernayes, con el objetivo de buscar documentación vinculada a las víctimas de las estafas.
