Mauro Icardi se regodeó en la detención de Nicolás Payarola, exdefensor de Wanda Nara: "El abogado que merece"

En una nueva jornada marcada por tensiones y mensajes cruzados, Mauro Icardi irrumpió en Instagram con una historia que reavivó el conflicto en torno a Wanda Nara. Sin mencionar identidades de manera explícita, el jugador dejó entrever que sus críticas estaban orientadas al abogado que supo asesorar a la conductora, Nicolás Payarola, quien quedó bajo arresto este jueves en el marco de una causa por presuntas maniobras fraudulentas.