Mauro Icardi se regodeó en la detención de Nicolás Payarola, exdefensor de Wanda Nara: "El abogado que merece"
El delantero publicó un extenso descargo en sus redes, plagado de ironías y frases contundentes que parecieron estar dirigidas al letrado detenido.
En una nueva jornada marcada por tensiones y mensajes cruzados, Mauro Icardi irrumpió en Instagram con una historia que reavivó el conflicto en torno a Wanda Nara. Sin mencionar identidades de manera explícita, el jugador dejó entrever que sus críticas estaban orientadas al abogado que supo asesorar a la conductora, Nicolás Payarola, quien quedó bajo arresto este jueves en el marco de una causa por presuntas maniobras fraudulentas.
El atacante abrió su descargo con un texto cargado de sarcasmo y referencias indirectas, que rápidamente generó repercusión. Allí replicó una frase que suele aparecer en conversaciones digitales: “¿Cómo habían dicho? ‘Cada uno tiene el abogado que se merece’. Nunca estuve tan de acuerdo con una frase”, expresó, acompañando sus palabras con un emoji celebratorio.
Acto seguido, redobló la apuesta con otro comentario que apuntaba a poner en duda discursos previos sobre el accionar del letrado: “Permítanme dudar lo de ‘Buenos abogados y sobre todo grandes seres humanos’”, remató, esta vez sumando emojis de risa.
La publicación continuó con una postal que reforzaba la carga irónica del mensaje. Debajo del texto anterior, Icardi sumó una imagen con la expresión: “Hermosa mañana, ¿verdad?”, una frase que terminó de dar el tono de la secuencia.
Hacia el cierre de sus historias, el deportista agregó un fragmento que elevó aún más el nivel de acusaciones. En un párrafo dirigido a un destinatario no identificado, disparó: “¿Esta lacra, estafador, acosador y ladrón es el mismo que defendía los intereses de mis hijas? No puede defender ni los suyos”, planteo que dejó poco espacio para la interpretación.
Finalmente, Icardi concluyó su serie de publicaciones anticipando que no dará por terminado el asunto y que podrían surgir nuevos capítulos: “Como siempre dije, van a caer uno por uno. Solo hay que sentarse a esperar”.
