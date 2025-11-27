Detuvieron al abogado Nicolás Payarola por estafar a Gonzalo Montiel y su familia: "Al fin"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauroszeta/status/1994019443945689124?s=20&partner=&hide_thread=false ASÍ DETUVIERON AL EX ABOGADO DE WANDA NARA

- Nicolás Payarola está procesado por 11 hechos de estafas millonarias.

- Entre las víctimas, la familia de Cachete Montiel. pic.twitter.com/39ABnihAwq — Vía Szeta (@mauroszeta) November 27, 2025

El descargo del entorno Montiel tras la detención

La noticia de la detención generó un fuerte impacto en la familia del jugador. Jacqueline, hermana de Montiel, escribió: “¡La felicidad y los sentimientos encontrados son inexplicables! Llegó el día donde se hizo justicia, por nosotros como familia y por todas las víctimas de este delincuente, así como también su clan mafioso. ¡¡Se terminó tu impunidad, estafador, delincuente!!”.

image

El mensaje fue reposteado por el campeón del mundo, quien además compartió un video en el que se ve a Payarola esposado acompañado por la frase: “Al fin se hizo justicia después de tanto daño”.

image

La causa también detalla intentos del abogado por cancelar la deuda mediante bienes que no le pertenecían, entre ellos un campo en La Pampa, una camioneta Toyota Hilux y un yate cuyos dueños también se declararon engañados. La investigación continúa en curso y se espera que en las próximas semanas avancen las medidas judiciales sobre el patrimonio del abogado y su participación en las maniobras denunciadas.