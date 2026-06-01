Un tío de Agostina Vega sugirió que "hay gente de poder involucrada" en el femicidio

Barrelier y Heredia se veían seguido en la cancha y los hijos de ella -Agostina y su hermano de siete años- conocían al hombre.

"Quiero que pague este hijo de p... por lo que le hizo a mi sobrina. Quiero que investiguen a todos, a la madre, a la familia de él, a todos", sentenció el tío de Agostina.

El padre de Agostina, un expolicía de Córdoba llamado Gabriel Vega, apuntó casi de inmediato contra la madre de la adolescente por la muerte de su hija apenas se confirmó que la adolescente había sido asesinada y su cuerpo cercenado había sido depositado en tachos de pintura en un descampado.

"Acá alguien mató salvajemente a mi sobrina, a una nena. Pido justicia por la impunidad con la que se manejan estos guasos", señaló el tío, quien además mandó un claro mensaje contra las voces indignadas que se escucharon desde el sábado.

"No quiero imaginar lo que debe haber sufrido. Una impotencia de que se abuse así de los niños. Ahora todos salen a hablar, dejen de usarnos", señaló el hombre.

Además de reclamar justicia por su sobrina, el tío de Agostina Vega decidió intervenir en la prevención de casos similares en el futuro: "Pedí hablar con los compañeritos, antes del homenaje, para decirles que se cuiden, que no publiquen tantas cosas en las redes", comentó.