Un tío de Agostina Vega sugirió que "hay gente de poder involucrada" en el femicidio
El cuerpo de Agostina Vega fue localizado después de una semana de búsqueda en la ciudad de Córdoba. "Dejen de usarnos", sentenció uno de sus tíos.
La familia de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue abusada y asesinada hace una semana en la Ciudad de Córdoba, pidió justicia y sugirió que "hay gente de poder involucrada" en el caso, más allá del único detenido hasta el momento, Claudio Barrelier.
"Acá hay más gente involucrada, gente de poder, gente de plata. No vamos a descansar con mi familia hasta conseguir justicia. Lo que le hicieron no tiene perdón, me la mataron como a un perro", expresó este lunes un tío de Agostina ante las cámaras de TN.
Claudio Barrelier podría haber sido condenado a prisión por el ataque a una mujer que en 2025 escapó de su casa, desnuda y maniatada, para pedir ayuda y denunciarlo por abuso y privación ilegítima de la libertad.
Pero la Justicia de Córdoba lo liberó tras apenas 20 días detenido y en algún momento de 2025 el hombre de 33 años conoció a Melisa Heredia, la madre de Agostina Vega.
Barrelier y Heredia se veían seguido en la cancha y los hijos de ella -Agostina y su hermano de siete años- conocían al hombre.
"Quiero que pague este hijo de p... por lo que le hizo a mi sobrina. Quiero que investiguen a todos, a la madre, a la familia de él, a todos", sentenció el tío de Agostina.
El padre de Agostina, un expolicía de Córdoba llamado Gabriel Vega, apuntó casi de inmediato contra la madre de la adolescente por la muerte de su hija apenas se confirmó que la adolescente había sido asesinada y su cuerpo cercenado había sido depositado en tachos de pintura en un descampado.
"Acá alguien mató salvajemente a mi sobrina, a una nena. Pido justicia por la impunidad con la que se manejan estos guasos", señaló el tío, quien además mandó un claro mensaje contra las voces indignadas que se escucharon desde el sábado.
"No quiero imaginar lo que debe haber sufrido. Una impotencia de que se abuse así de los niños. Ahora todos salen a hablar, dejen de usarnos", señaló el hombre.
Además de reclamar justicia por su sobrina, el tío de Agostina Vega decidió intervenir en la prevención de casos similares en el futuro: "Pedí hablar con los compañeritos, antes del homenaje, para decirles que se cuiden, que no publiquen tantas cosas en las redes", comentó.
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