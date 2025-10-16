Rige un alerta amarilla por vientos fuertes en gran parte de Argentina: a qué provincias afecta

“Un gran sistema de tormenta provoca lluvias, granizo y viento en el NEA”, advirtieron desde el Servicio Meteorológico Nacional a través de sus redes sociales, donde informaron que existían avisos a muy corto plazo para sectores de Misiones, Corrientes y Chaco.

En esas zonas, podrían provocarse lluvias intensas, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, dependiendo el sector. Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 40 y 80 milímetros.

mapa_alertas (1)

Medidas de protección:

1- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

2- Asegurá los objetos que puedan ser arrojados por el viento.

3- Mantenete alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas

4- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

5- Evitá circular por calles inundadas o afectadas.

6- Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.

7- Evitá actividades al aire libre.

8- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 16 de octubre

El buen clima se vio interrumpido este miércoles por lluvias aisladas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero se espera que la semana continúe, al menos por un día más, con tiempo agradable y temperaturas cálidas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se volvería a estabilizar el clima el jueves, que se presentaría con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, junto a una temperatura mínima de 16 grados y una máxima que treparía a 28, la más alta de la semana.

Tras varias jornadas con temperaturas cálidas, el tiempo tendería nuevamente a volverse inestable, junto a un descenso térmico, según anticipa el SMN.

El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA

El cambio del pronóstico del SMN prevé un anticipado regreso de las precipitaciones para este viernes 17 de octubre, que tendría lluvias aisladas en la mañana, pero mejorando desde la tarde con cielo nublado y pasando a mayormente nublado en la noche. Las temperaturas bajarían, con una mínima de 15 y una máxima de 23.

El fin de semana, de acuerdo con los pronosticadores, sería nuevamente con buen clima. El SMN prevé un sábado con cielo algo nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 10 y 22 grados.

Del mismo modo, el domingo del Día de la Madre tendría cielo parcialmente nublado en toda la jornada, con una temperatura mínima estimada en 12 grados, y una máxima que rondaría los 22.