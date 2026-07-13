Cambió el pronóstico y se vienen lluvias por seis días consecutivos: qué día arranca la seguidilla inestable
Los especialistas del clima anticipan una segudilla de jornadas con lluvias y hasta tormentas en el AMBA. Cuándo arranca el mal clima.
La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dio inicio con mucho frío, y a la espera de un repunte térmico, un sorpresivo cambio en el pronóstico dio lugar a probabilidades de lluvias inminentes y por seis días consecutivos, mezclando incluso con episodios de tormentas fuertes.
El lunes fue una jornada gélida en la Ciudad y alrededores, con cielo mayormente nublado y una temperatura que comenzó en 4 grados de mínima y que trepó hasta los 12 de máxima. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) espera un martes similar, con cielo parcialmente nublado y marcas de entre 6 y 16 grados.
Si bien el organismo nacional no tiene pronósticos de precipitaciones recién hasta el viernes, para el sitio especializado Meteored es casi inminente que regresen las lluvias al AMBA, con la mala noticia de que se mantendrían casi por una semana completa.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
De acuerdo con Meteored, se esperan lluvias en Buenos Aires desde el miércoles y hasta el próximo lunes; es decir durante seis días consecutivos.
Para el miércoles rigen 60% de probabilidades de "lluvia débil", centradas en las últimas horas de la jornada, trasladándose a la madrugada del jueves, para cuando sube a 70%.
El peor día parece ser el viernes. Para el cierre de la semana, el SMN tiene probabilidades de tormentas aisladas para la madrugada y mañana, mientras que Meteored coincide con 90% de probabilidades de precipitaciones, entre las 6 y las 18 horas.
Mientras el organismo nacional mantiene su pronóstico alentador con buen clima para el fin de semana, el sitio especializado tiene 50% de probabilidades de lluvia débil para el sábado, en horas de la tarde; y 60% para el domingo, pricipalmente por la noche.
El clima inestable, siempre según el portal Meteored, se mantendría durante la madrugada del lunes, para coronar una seguidilla de seis jornadas con agua de manera ininterrumpida.
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