Cambió el pronóstico y se vienen lluvias por seis días consecutivos: qué día arranca la seguidilla inestable

El peor día parece ser el viernes. Para el cierre de la semana, el SMN tiene probabilidades de tormentas aisladas para la madrugada y mañana, mientras que Meteored coincide con 90% de probabilidades de precipitaciones, entre las 6 y las 18 horas.

Cambió el pronóstico y se vienen lluvias por seis días consecutivos, según el portal Meteored.

Mientras el organismo nacional mantiene su pronóstico alentador con buen clima para el fin de semana, el sitio especializado tiene 50% de probabilidades de lluvia débil para el sábado, en horas de la tarde; y 60% para el domingo, pricipalmente por la noche.

El clima inestable, siempre según el portal Meteored, se mantendría durante la madrugada del lunes, para coronar una seguidilla de seis jornadas con agua de manera ininterrumpida.