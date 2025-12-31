Ritual clave: por qué hay que barrer hacia afuera en Año Nuevo
La limpieza a fondo de la casa es una cábala muy habitual para el 31 de diciembre. ¿Cuál es su significado espiritual?
Llega Año Nuevo y con el último día de este 2025 las cábalas más insólitas para empezar bien el 2025. Además de comer 12 uvas a la medianoche, quemar un muñeco de trapo y otros rituales, existe uno más sencillo que se trata de tirar agua o barrer hacia afuera.
Por qué hay que barrer hacia afuera en Año Nuevo
La limpieza profunda del 31 de diciembre continúa siendo uno de los rituales que más se llevan a cabo en vísperas de Año Nuevo.
Muchas personas aprovechan no solo para limpiar a fondo, sino también para tirar cosas viejas y sacar así las malas vibraciones del hogar.
Barrer y tirar agua desde adentro hacia afuera ayuda a eliminar las penas y la negatividad.
En el primer caso, lo importante es hacerlo desde el centro de la casa hacia la puerta y de ahí a la calle.
En el segundo, se puede tirar un vaso con agua o directamente aprovechar y baldear el piso y paredes del hogar.
Este ritual sirve – según la creencia - para limpiar la casa de las malas energías.
Qué significa barrer hacia afuera en Año Nuevo
La tradición de barrer hacia afuera durante la celebración del Año Nuevo tiene varios significados simbólicos, y su interpretación puede variar según la región o la cultura, pero generalmente se asocia con la idea de "limpiar" el año viejo para dar paso a lo nuevo.
En términos generales, barrer hacia afuera simboliza la acción de alejar las malas energías, la mala suerte, las preocupaciones o los problemas del año anterior. Al barrer fuera de la casa, se cree que se está eliminando todo lo negativo para hacer espacio para nuevas oportunidades, prosperidad y buena suerte en el año entrante.
Esta tradición es común en muchos países de América Latina, y especialmente en aquellos con influencias de la espiritualidad popular, como en México, Colombia, y otros lugares.
