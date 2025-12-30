A qué hora de este miércoles llegan las lluvias y el alivio al AMBA: los detalles del SMN
El último día del año tendrá un clima insoportable: la sensación térmica podría llegar a 40°. Pero algunos chaparrones traerán un poco de alivio.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es un horno, pero está situación climática sofocante está pronta a tener una pausa: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya anticipó que este miércoles 31 de diciembre será el peor día en cuanto a las temperaturas, dado que se espera una sensación térmica cercana a los 40°.
Sin embargo, el organismo lanzó una buena noticia para porteños y bonaerenses: en medio del caos del calor, llega el alivio gracias a las lluvias.
Cuándo llegan las lluvias y el alivio a Buenos Aires
De acuerdo a lo señalado por el SMN, este miércoles las temperaturas oscilarán entre los 27° y 39°. No obstante, la sensación térmica se ubicará por encima de ese dato oficial, pudiendo alcanzar e, incluso, superar los 40°.
En este sentido, el organismo advirtió también por la presencia de lluvias en la tarde del último día del año, que traerían el alivio, al menos por unos días: están pronosticados chaparrones para la tarde de este miércoles 31 de diciembre, lo que generará un abrupto descenso en las temperaturas.
Por ello, el jueves amanecerá con un termómetro mucho más benevolente que el de estos días. La mínima estimada se ubica en 21° y la máxima en 30°, haciendo de la jornada del jueves un comienzo de año mucho más amigable en lo que a clima respecta.
Recomendaciones ante el calor extremo
- Bebé mucha agua: no esperes a tener sed. Evitá alcohol, cafeína y bebidas azucaradas.
- Evitá exponerte al sol entre las 11:00 y las 16:00: permanecé en interiores frescos o a la sombra. Tampoco pasees a tu perro en estos horarios.
- Usá ropa ligera y holgada: usá ropa clara, sombrero y aplicá protector solar.
