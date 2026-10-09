Robaron $25 millones de una empresa en La Plata y detuvieron a un empleado
Dos motochorros se habían llevado todo el dinero destinado al pago de los sueldos. Hubo dos allanamientos en Ringuelet.
La investigación por el robo de 25 millones de pesos a un trabajador una reconocida empresa de cerámicas en la ciudad de La Plata dio un giro inesperado en las últimas horas con la detención de otro empleado, señalado como presunto participante del asalto.
El hecho ocurrió el miércoles en el depósito de la empresa, ubicado en 31 y 527, cuando un trabajador llegó al lugar con el dinero destinado al pago de los sueldos. En esas circunstancias, dos delincuentes aparecieron en una moto marca Enduro de color roja y lo sorprendieron antes de que pudiera ingresar.
Durante el ataque, uno de los asaltantes golpeó a la víctima en la cabeza con la culata de un arma y le sacó todo el efectivo. Con los 25 millones de pesos en su poder, los motochorros escaparon en dirección a 133 y 526.
La investigación avanzó a partir de las primeras tareas policiales y puso el foco en otro empleado que conocía los movimientos y horarios en los que se trasladaba el dinero.
Dos allanamientos en Ringuelet culminaron con un empleado detenido
Efectivos de la Comisaría 11ª de Ringuelet identificaron dos domicilios vinculados con los sospechosos. Los procedimientos se realizaron el jueves y permitieron detener a un hombre en una vivienda situada en 141 entre 527 y 528.
El sospechoso, de 31 años, está acusado de estar involucrado en el robo.
Durante el primer operativo, los efectivos encontraron una bolsa de tela con 4.820.000 pesos en efectivo y un sobre de papel madera que contenía otros 160.000 pesos. Además, secuestraron un celular Xiaomi Redmi 15C negro y un bolso del mismo color con una cadena plateada, elementos que quedaron incorporados a la causa.
Según la información del caso, el detenido trabajaba en la empresa y tenía conocimiento de los horarios y los movimientos vinculados al traslado del dinero.
Qué encontraron en la segunda vivienda
El segundo allanamiento se llevó a cabo en una casa ubicada en 527 entre 141 y 142, donde los policías incautaron seis balas calibre .44 y otro bolso negro, tipo cartera, que también tenía una cadena plateada.
Entre ambos procedimientos, la Policía recuperó un total de 4.980.000 pesos.
Los elementos secuestrados serán parte de las medidas destinadas a reconstruir lo ocurrido y determinar si existen más personas vinculadas con el asalto.
Buscan a más responsables por el robo a la empresa
En la causa interviene la fiscal Bravo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de La Plata, quien dispuso la detención del acusado, de acuerdo con los datos del procedimiento policial.
Por el momento, el detenido es el principal sospechoso. La investigación continúa para establecer cómo se organizó el robo, cuál fue el grado de participación del empleado detenido y quiénes fueron los otros responsables del ataque. También resta determinar el recorrido del dinero que no fue recuperado.
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