Robaron $25 millones de una empresa en La Plata y detuvieron a un empleado

El sospechoso, de 31 años, está acusado de estar involucrado en el robo.

El detenido trabajaba en la empresa

Durante el primer operativo, los efectivos encontraron una bolsa de tela con 4.820.000 pesos en efectivo y un sobre de papel madera que contenía otros 160.000 pesos. Además, secuestraron un celular Xiaomi Redmi 15C negro y un bolso del mismo color con una cadena plateada, elementos que quedaron incorporados a la causa.

La Policía recuperó parte del dinero

Según la información del caso, el detenido trabajaba en la empresa y tenía conocimiento de los horarios y los movimientos vinculados al traslado del dinero.

Qué encontraron en la segunda vivienda

El segundo allanamiento se llevó a cabo en una casa ubicada en 527 entre 141 y 142, donde los policías incautaron seis balas calibre .44 y otro bolso negro, tipo cartera, que también tenía una cadena plateada.

Entre ambos procedimientos, la Policía recuperó un total de 4.980.000 pesos.

Los elementos secuestrados serán parte de las medidas destinadas a reconstruir lo ocurrido y determinar si existen más personas vinculadas con el asalto.

Buscan a más responsables por el robo a la empresa

En la causa interviene la fiscal Bravo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de La Plata, quien dispuso la detención del acusado, de acuerdo con los datos del procedimiento policial.

Por el momento, el detenido es el principal sospechoso. La investigación continúa para establecer cómo se organizó el robo, cuál fue el grado de participación del empleado detenido y quiénes fueron los otros responsables del ataque. También resta determinar el recorrido del dinero que no fue recuperado.