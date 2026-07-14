Jujuy: una comunidad originaria no puede ver el Mundial 2026 pese a tener fibra óptica a pocos metros

La situación fue relatada por Carlos Chui Chui, referente de la comunidad rural, ubicada sobre la Ruta Nacional 9, en el departamento jujeño de Cochinoca, a unos 85 kilómetros de la frontera con Bolivia, quien dialogó con Pablo Duggan en Radio 10. Allí explicó que las familias viven dispersas, con viviendas separadas por cientos de metros e incluso kilómetros, por lo que conseguir señal en los celulares resulta muy difícil y, en la mayoría de los casos, la única alternativa para seguir los partidos de la Selección Argentina es la radio.