Jujuy: una comunidad originaria no puede ver el Mundial 2026 pese a tener fibra óptica a pocos metros
Los habitantes de Lumará deben escuchar los partidos por radio porque no tienen acceso a internet ni a la red eléctrica, aunque ambos servicios pasan a unos 300 metros de la comunidad.
Mientras millones de personas siguen el Mundial 2026 por televisión o internet, los cerca de cien habitantes de la comunidad originaria de Lumará, deben escuchar los partidos por radio porque no cuentan con conexión a internet ni acceso a la red eléctrica, a pesar de que una línea de fibra óptica y otra de alta tensión pasan a apenas 300 metros del lugar.
La situación fue relatada por Carlos Chui Chui, referente de la comunidad rural, ubicada sobre la Ruta Nacional 9, en el departamento jujeño de Cochinoca, a unos 85 kilómetros de la frontera con Bolivia, quien dialogó con Pablo Duggan en Radio 10. Allí explicó que las familias viven dispersas, con viviendas separadas por cientos de metros e incluso kilómetros, por lo que conseguir señal en los celulares resulta muy difícil y, en la mayoría de los casos, la única alternativa para seguir los partidos de la Selección Argentina es la radio.
"Tenemos paneles solares, pero no tenemos conexión a la fibra óptica ni a la red eléctrica. Si queremos internet, tenemos que pagar nosotros la instalación", explicó, y también contó que la comunidad no pudo afrontar ese costo porque en los últimos años debió destinar sus recursos a una causa judicial para impedir la instalación de un basural en sus tierras.
Al ser consultado por el partido por la semifinal de la Copa Mundo, expresó: "Acá, si querés jugar al fútbol, le hacés un cañito a la llama. Estamos entusiasmados con el partido y más con Inglaterra, porque los que peinamos canas sabemos lo que pasó. Es una mezcla de sentimientos", expresó.
"La final del Mundial de 2022 la vimos en Abra Pampa y la del '86 la estábamos viendo por televisión, pero nos cortaron la luz y durante un rato no pudimos seguir el partido. En el '78 escuchamos el Mundial por radio y ahora estamos igual", recordó.
"Nosotros queremos vivir en paz. Vivimos de la llama, de la oveja, de lo que sembramos, de lo que tejemos y de lo que podemos producir", expresó Chui Chui, que aprovechó para pedir que se respete el territorio de los pueblos originarios y cuestionó el avance de emprendimientos extractivos sobre esas tierras.
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