Robo, persecución y choque en Villa Lugano: dos menores fueron detenidos
Los delincuentes tienen 13 y 15 años. Ambos circulaban en un auto robado y cuentan con antecedentes penales recientes.
Dos menores de 13 y 15 años fueron detenidos en la madrugada de este jueves tras una frenética persecución policial que culminó cuando los delincuentes chocaron el auto auto robado en el que circulaban contra un poste en el barrio porteño de Villa Lugano.
La persecución comenzó cuando personal de la Dirección de Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad detectó el paso de un auto Nissan March de color blanco que tenía pedido de secuestro activo. El vehículo había sido robado a mano armada el martes en el barrio de Mataderos.
Ante esta situación, los efectivos policiales le ordenaron al conductor que detuviera la marcha. Sin embargo, el delincuente decidió fugarse, por lo que se inició una persecución que culminó en el cruce de la avenida Piedra Buena y De La Rosa.
Allí, el conductor del Nissan March perdió el control del auto, se subió a la vereda y chocó contra un poste, tal como se puede observar en el video.
Tras el fuerte impacto, que destrozó toda la parte delantera del vehículo, tres de los delincuentes descendieron del auto y se dieron a la fuga a pie en dirección al Barrio 15. En tanto, otros dos menores de 13 y 15 años quedaron dentro del rodado. Los adolescentes fueron detenidos y trasladados por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Santojanni, con el diagnóstico de traumatismos múltiples.
Fuentes policiales informaron que dentro del auto había una réplica de arma de fuego y documentos. A su vez, destacaron que “ambos detenidos cuentan con antecedentes delictivos, por causas de encubrimiento agravado, merodeo, hurto y robo en poblado y en banda”.
Tras la comprobación de los antecedentes policiales, los investigadores lograron determinar que el delincuente de 13 años había sido detenido el domingo pasado.
El arresto se llevó a cabo luego de que una comerciante alertara a la Policía que delincuentes le habían robado su Renault Duster. La camioneta 4x4 fue hallada más tarde abandonada en la calle Rodolfo Scapino al 6800, Villa Lugano.
En esa oportunidad, los asaltantes también intentaron darse a la fuga. Sin embargo, el menor de 13 años pudo ser detenido junto a otros dos cómplices de 14 y 15 años.
