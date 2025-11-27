Robo, persecución y choque en Villa Lugano: dos menores fueron detenidos

Fuentes policiales informaron que dentro del auto había una réplica de arma de fuego y documentos. A su vez, destacaron que “ambos detenidos cuentan con antecedentes delictivos, por causas de encubrimiento agravado, merodeo, hurto y robo en poblado y en banda”.

Tras la comprobación de los antecedentes policiales, los investigadores lograron determinar que el delincuente de 13 años había sido detenido el domingo pasado.

El arresto se llevó a cabo luego de que una comerciante alertara a la Policía que delincuentes le habían robado su Renault Duster. La camioneta 4x4 fue hallada más tarde abandonada en la calle Rodolfo Scapino al 6800, Villa Lugano.

En esa oportunidad, los asaltantes también intentaron darse a la fuga. Sin embargo, el menor de 13 años pudo ser detenido junto a otros dos cómplices de 14 y 15 años.