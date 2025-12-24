Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy miércoles 24 de diciembre

Llega la Nochebuena y conocer cómo estará el clima cobra aún más importancia que cualquier otro día. Por ello, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó su pronóstico, que no es para nada alentador en vísperas de Navidad: de acuerdo al organismo, en la noche de este miércoles habrá nuevamente tormentas, tras el feroz temporal en el AMBA.