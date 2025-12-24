Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy miércoles 24 de diciembre
El Servicio Meteorológico Nacional no tiene las noticias más alentadoras en vísperas de Navidad: la Nochebuena podría ser muy inestable.
Llega la Nochebuena y conocer cómo estará el clima cobra aún más importancia que cualquier otro día. Por ello, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó su pronóstico, que no es para nada alentador en vísperas de Navidad: de acuerdo al organismo, en la noche de este miércoles habrá nuevamente tormentas, tras el feroz temporal en el AMBA.
Cabe señalar que las precipitaciones llegarán como respuesta al calor extremo que se vivirá durante toda la jornada, dado que el termómetro oscilará entre los 23 y 34 grados. Con viento soplando desde el Sur, las lluvias llegarán en la tarde, para intensificarse hacia la noche.
Pronóstico extendido para el AMBA
La jornada navideña se vivirá con algo de alivio en lo que a térmicas respecta: este jueves amanecerá con tormentas aisladas y ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora, provenientes del Sudeste, lo que se traducirá en una mañana fresca de Navidad. Las temperaturas de este 25 de diciembre oscilarán entre los 19 y 29 grados.
Sin embargo, el alivio durará poco: nuevamente la máxima alcanzará los 33 grados en la jornada de este viernes, en lo que será un fin de semana caluroso y pesado.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario