Brutal robo a una jubilada en Rosario: la golpearon y escaparon con todos sus ahorros

Una vez dentro de la vivienda, los ladrones atacaron a la jubilada con extrema violencia. De acuerdo con el relato de vecinos de la zona, la mujer fue golpeada y arrojada al piso mientras los delincuentes le exigían que entregara el dinero. El episodio le provocó diversas lesiones y un profundo estado de shock debido a la brutalidad del ataque.

Según los testimonios recogidos por el medio local Rosario3 tras el asalto, los delincuentes parecían conocer detalles sobre la situación económica de la víctima. Vecinos aseguraron que durante el robo repetían insistentemente que entregara el dinero, lo que fortalece la principal hipótesis de la investigación: que el robo habría sido planificado y que los autores contaban con información previa sobre la existencia de ahorros en la vivienda.

Golpearon a la jubilada, le robaron y escaparon

Tras concretar el robo, los sospechosos escaparon del lugar antes de la llegada de la policía.

policia santa fe

Poco después arribó una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), cuyos médicos asistieron tanto a la jubilada como al jardinero. Ambos presentaban lesiones físicas y una fuerte crisis nerviosa producto de la situación vivida.

La investigación quedó en manos de la Policía de Santa Fe, que comenzó a analizar las imágenes registradas por las cámaras de seguridad instaladas en la cuadra. Los registros muestran el momento en que los dos delincuentes descendieron de la moto e ingresaron a la propiedad, material que ahora será clave para intentar establecer sus identidades y reconstruir el recorrido que realizaron antes y después del robo.