Entró a robar a un departamento en Mataderos y lo encontraron escondido en el baño

Los elementos que llevaba el sospechoso

Al momento de identificar al sospechoso, los efectivos encontraron entre sus pertenencias una importante cantidad de herramientas que fueron secuestradas como parte de la investigación.

robo mataderos El detenido llevaba varias herramientas, que fueron secuestradas y serán peritadas

Entre los elementos incautados había un martillo, una llave de fuerza, un juego de 25 llaves Allen, una pinza de punta, cuatro destornilladores y distintos juegos de llaves. Todos estos objetos quedaron a disposición de la Justicia para determinar si fueron utilizados para ingresar a la vivienda o si podrían estar vinculados con el hecho.

Qué investiga la Justicia

Los investigadores analizarán además si el hombre actuó solo o si contó con la colaboración de otras personas, aunque hasta el momento no trascendió la participación de otros sospechosos en el episodio.

robo mataderos El detenido es un hombre de 42 años domiciliado en Pablo Noguéa

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 18, a cargo de Marcelo Ruilopez, con intervención de la Secretaría de Diego Seco.

Por disposición judicial, el imputado, domiciliado en la localidad bonaerense de Pablo Nogués, quedó detenido acusado del delito de tentativa de robo por escalamiento.

Además de ordenar la detención, la Fiscalía dispuso el secuestro de todas las herramientas encontradas en poder del acusado, las cuales serán incorporadas al expediente como parte de la prueba reunida durante el procedimiento realizado por la Policía de la Ciudad.