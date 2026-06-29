Entró a robar a un departamento en Mataderos y lo encontraron escondido en el baño
El delincuente había ingresado a una vivienda del primer piso a través de una ventana. El video de su detención.
Un hombre de 42 años fue detenido por la Policía de la Ciudad acusado de intentar robar en un departamento del barrio porteño de Mataderos. El sospechoso había ingresado a la vivienda luego de escalar hasta una ventana y, al advertir la llegada de los efectivos, se había escondido dentro del baño.
El episodio ocurrió en un edificio ubicado sobre la avenida Juan Bautista Alberdi al 5900 y se descubrió gracias a un llamado al 911 realizado por una vecina, quien observó los movimientos del sospechoso y advirtió que había entrado a un departamento del primer piso a través de una ventana que da al pulmón interno del edificio.
Tras recibir el alerta, personal de la Comisaría Vecinal 9A de la Policía de la Ciudad se dirigió de inmediato al lugar para verificar la situación. Al llegar, los efectivos constataron la denuncia y, con la autorización de la Fiscalía interviniente, ingresaron al departamento para realizar una inspección completa del lugar.
Durante la recorrida por la vivienda, los policías revisaron cada uno de los ambientes hasta que encontraron al sospechoso escondido en el baño. El hombre fue reducido sin que se registraran incidentes y quedó inmediatamente detenido.
Los elementos que llevaba el sospechoso
Al momento de identificar al sospechoso, los efectivos encontraron entre sus pertenencias una importante cantidad de herramientas que fueron secuestradas como parte de la investigación.
Entre los elementos incautados había un martillo, una llave de fuerza, un juego de 25 llaves Allen, una pinza de punta, cuatro destornilladores y distintos juegos de llaves. Todos estos objetos quedaron a disposición de la Justicia para determinar si fueron utilizados para ingresar a la vivienda o si podrían estar vinculados con el hecho.
Qué investiga la Justicia
Los investigadores analizarán además si el hombre actuó solo o si contó con la colaboración de otras personas, aunque hasta el momento no trascendió la participación de otros sospechosos en el episodio.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 18, a cargo de Marcelo Ruilopez, con intervención de la Secretaría de Diego Seco.
Por disposición judicial, el imputado, domiciliado en la localidad bonaerense de Pablo Nogués, quedó detenido acusado del delito de tentativa de robo por escalamiento.
Además de ordenar la detención, la Fiscalía dispuso el secuestro de todas las herramientas encontradas en poder del acusado, las cuales serán incorporadas al expediente como parte de la prueba reunida durante el procedimiento realizado por la Policía de la Ciudad.
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