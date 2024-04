Robo y muerte en la autopista del Oeste: el desgarrador relato de una testigo

testigo crimen general rodriguez

“Se le cruzó otra motocicleta por delante y los paran. Los chicos de la moto que estaban siendo robados salieron corriendo y nosotros quedamos en el medio. Se armó una balacera porque el chico al que le estaban robando era policía. Quedamos en el medio”, relató la testigo tras el violento asalto. En medio del llanto, la mujer recordó que vio a Noelia quien “ya no tenía signos vitales” y que el policía “no sentía las piernas porque la bala le entró por la espalda y le salió por el hombro”.

“No lo puedo creer, nosotros estamos bien gracias a Dios, pero de verdad que no puedo creer que uno no tenga derecho a salir un domingo. Pienso en la mamá de esos chicos, si tienen hijos...”, continuó la mujer y contó que los delincuentes tomaron la moto robada, cruzaron la autopista y "volvieron a disparar".

“No se puede vivir así. Tenemos hijos, nietos. Alguien tiene que hacer algo. Esa chica era una criatura y le pegaron un tiro en la cabeza, no lo puedo creer. Alguien tiene que hacer algo con esto, no se puede vivir más así, no se puede salir a la calle. Laburamos de lunes a lunes y no podés salir ni a tomar un mate abajo de un árbol, ¿qué cara... pasa en este país? ¡Por Dios!”.

En el video que compartió en sus redes sociales se puede ver al personal de seguridad vial trabajando a unos metros sobre la calzada, donde asesinaron a Noelia e hirieron a Lucas: “Le quitaron la vida a una chica. No se puede más. Los chicos iban paseando, irían hablando de la vida y en un segundo...”, se la escucha a la mujer en medio del llanto.

Según relató, al momento del tiroteo, un domingo por la tarde, había mucho tránsito en la zona: “No nos mataron a todos porque Dios es grande. Éramos un montón en la autopista. Quedamos en el medio de una balacera”, mencionó al respecto.

“Es todo muy absurdo, no se puede creer. Gracias a dios unos chicos que eran paramédicos pararon, justo había unos bomberos que también pararon, esa gente vale oro. Estoy muy conmocionada con todo esto. Que Dios ayude a la familia de estos chicos”, finalizó.

Noelia Velázquez Torres, de 27 años, sufrió muerte cerebral y falleció minutos más tarde en el hospital. Por su parte, Lucas Buena, de 30 años, continúa internado y en grave estado en el Hospital Churruca, al que fue trasladado de urgencia luego del asalto. Se espera que en las próximas horas se informe un parte médico sobre su estado de salud.

Por el hecho, se confirmó la detención de uno de los delincuentes que, horas después del robo, ingresó herido a un hospital.